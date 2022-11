Une électrique à 200 €/mois : une promesse du rétrofit...

Coûts d'utilisation réduits, fonctionnement simple (couple instantané, pas de vitesses à passer) et silencieux : les avantages des véhicules électriques séduisent de nombreux automobilistes. Du moins ceux pour qui la recharge n'est pas un problème.

Hélas, les tarifs restent élevés, y compris chez les minicitadines. Même en incluant le bonus de 6 000 €, une Renault Twingo E-Tech réclame au minimum 18 000 €. Et du côté de la Dacia Spring, on est loin des 12 000 € initiaux : surfant sur son succès commercial, la roumano-chinoise a quelque peu pris la grosse tête, le ticket d'entrée atteignant désormais quasiment 14 500 €, aide gouvernementale déduite. En choisissant un crédit auto à un peu plus de 5 %, il faudrait alors débourser environ 350 €/mois pendant quatre ans... Dur à avaler pour une auto assez rustique, convenons-en !

Mais depuis la légalisation du rétrofit début 2020, les entreprises proposant des conversions à l'électricité à tarifs raisonnables pullulent, comme nous avons pu le constater au Mondial de l'Automobile au mois d'octobre dernier.

La société R-FIT par exemple, propose la transformation de Citroën 2 CV pour 8 900 € (tous coups de pouces de l'État compris). De son côté, Retrofuture vend d'antiques Fiat 500 ou Mini restaurées et modifiés, pour 16 000 €. Trop vieux ? Toujours trop cher ? La société Lormauto espère proposer, dès 2023, des Renault Twingo de première génération (à partir de 2003 minimum) à 200 €/mois, sans apport.

La solution pour faire une proposition aussi alléchante : acheter, désosser et transformer des modèles d'occasion pour les proposer "reconditionnés" en location longue durée. Sachant que le contrat devrait prévoir un kilométrage illimité ainsi que l'entretien, pièces d'usures comprises (pneumatiques, système de freinage...), il y aura de quoi être tenté.

À titre d'indication, les mensualités d'une LLD de 37 mois sans premier loyer majoré pour une Renault Twingo actuelle s'élèvent à 444 € minimum. Bien sûr, la Twingo de première génération est moins moderne et valorisante, mais Lormauto envisage un reconditionnement dans les règles de l'art, pour ne pas dire une restauration...

L'habitacle du véhicule de démonstration témoigne du sérieux de l'entreprise qui ne souhaite pas se contenter d'installer une machine électrique dans un véhicule vieillot tout juste nettoyé. Lormauto annonce avoir fait le choix de désosser intégralement chaque voiture pour en inspecter la structure, les trains roulants, remplacer d'éventuelles pièces défectueuses, puis d'installer une nouvelle sellerie et des plastiques repeints.

Par ailleurs, la carrosserie devra être impeccable, donc intégralement repeinte si besoin. Mieux, on trouvera derrière le volant un bloc d'instrumentation informant du niveau de batterie et de l'autonomie qui en résulte.

Aucun chiffre à ce sujet hélas, les cycles d'homologation WLTP n'ayant pas encore été passés. Mais les batteries, d'une capacité totale de 16 kWh, devraient assurer une centaine de kilomètres en ville et sur route après une recharge de 5 h 30 maxi sur une prise classique (3 000 W).

Notez que des panneaux radiants dans les portes et les sièges devraient assurer du chauffage sans trop impacter l'autonomie. Par ailleurs, les piles sont placées en lieu et place du réservoir d'essence, au sein du tunnel de servitude et dans le compartiment moteur notamment, afin de préserver l'espace intérieur et la banquette coulissante. Enfin, le quatre cylindres essence laisse place, bien sûr, à un homologue électrique, d'une puissance de 52 ch.

Un projet pour le moins intéressant, donc. En attendant l'homologation, qui doit encore passer par quelques tests de sécurité des batteries lithium-fer-phospate (cellules chinoises mais packs fabriqués en France), la marque espère enregistrer ses premières commandes au premier trimestre 2023, et réaliser une centaine de transformations d'ici juillet prochain.