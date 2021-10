Renault : une 4L transformée en chambre d'hôtel

En 2021, la 4L a 60 ans. Un anniversaire fêté en grande pompe par Renault, qui enchaîne les surprises. Dernière en date : la Suite N°4. C'est le nom d'une 4L revisitée par le designer français Mathieu Lehanneur. Ce dernier a transformé la célèbre citadine, écoulée à plus de 8 millions d'unités, en une suite d'hôtel sur roues !

Le designer a souhaité créer "une nouvelle expérience de la mobilité et du voyage". Il explique son projet : "j’ai voulu hybrider le monde de l’automobile et celui de l’architecture pour créer une chambre d’hôtel à ciel ouvert. Mieux qu’une suite dans le plus beau des palaces, elle est exactement là où vous le souhaitez : face à la mer, au milieu d’un champ ou en mouvement dans la ville de vos rêves".

La silhouette de la 4L a été conservée. Mais toute la partie arrière est constituée d'une verrière en polycarbonate. Le toit intègre des panneaux solaires qui laissent passer les rayons du soleil. Au niveau du visage, le designer a imaginé une nouvelle calandre en aluminium poli.

Derrière les sièges avant, il y a donc un espace chambre, avec traversin et coussins. Deux appliques apportent de la lumière. Cette zone est habillée d'un tissu chenille épais d'aspect côtelé. La partie avant est habillée d'un velours jaune. Les tissus sont made in France. Un banc amovible en bois est caché dans le pare-chocs arrière. Une fois déplié, on peut s'abriter sous le célèbre hayon, la 4L ayant été la première voiture avec ce type d'ouverture de coffre.

Cette 4L a été rétrofitée : elle est dotée d'un moteur électrique. On pourra la voir en novembre à l'Atelier Renault, le showroom de la marque sur les Champs-Élysées.