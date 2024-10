Renault Twingo, pour le peuple ? En direct du salon de Paris 2024

On ne compte plus les citadines électriques au design un peu hors normes chez Renault. Le constructeur français vient de lancer la 5 E-Tech Electric, cette petite auto dont le style rétro et musclé semble faire sensation auprès du grand public malgré un tarif élevé dans l’absolu.

A Paris, Renault expose aussi la nouvelle 4 E-Tech Electric qui doit occuper le rôle du crossover urbain électrique, face aux Jeep Avenger et autres Alfa Romeo Junior. Mais le constructeur français a aussi tenu à amener le prototype de la future Twingo de quatrième génération, celle qui doit marquer l’entrée de gamme électrique et positionner Renault sur le segment des autos les plus abordables.

Le design s’inspire largement de la première génération vendue entre 1992 et 2007, écoulée à 2,6 millions d’exemplaires. Elle possède en revanche cinq portes et non plus trois, avec une longueur de 3,75 mètres pour ce concept-car contre 3,43 mètres pour l’originelle. Le design rétro et très galbé à la fois, fait forte impression.

Le modèle de série doit pour rappel arriver en 2026 et la conception de sa plateforme doit être effectuée conjointement avec un constructeur chinois dont le nom n’est pas encore officiellement connu. Avec un prix de base situé à 20 000€ ou juste en-dessous de cette somme.

