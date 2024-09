Future Renault Twingo 4 : à quoi faut-il s’attendre ?

Présentée en octobre 1992 au premier Mondial de l’automobile (il se nommait auparavant Salon), la Renault Twingo surprend le public. Elle affiche un profil monocorps, une allure très originale avec ses deux gros yeux de grenouille, de jolies couleurs, elle est pratique, petite et spacieuse. Cette génération va rester quinze ans sur le marché français et être produite à 2 478 000 exemplaires pour le marché européen !

Les deux générations qui vont suivre, Twingo 2 en 2007 et Twingo 3 en 2014 ne connaîtront pas le même succès et rentreront dans le rang en devenant pratiquement des mini-citadines comme les autres. Si la Renault Twingo 3 qui n’existe plus qu’en électriques est toujours au catalogue du constructeur, elle va prendre sa retraite cette année, car la production a été arrêtée en avril dernier. La Twingo va donc disparaître mais ce n’est que pour mieux renaître. En effet, une nouvelle Twingo est à l’étude qui sera électrique, et conçue comme telle alors que la génération 3 était une auto thermique au départ. On sait déjà que la Renault Twingo 4, qui a été déjà présentée sous la forme d’un concept-car en novembre 2023 va être lancée au cours de l’année 2026.

Une allure générale proche de la Twingo 1

Lorsque l’on regarde le concept-car Renault Twingo Legend, on a l’impression de revenir trente-deux ans en arrière et d’être sur le stand Renault du Mondial de l’automobile 1992. Car la filiation entre ce concept-car et la première Twingo est évidente ! Bien entendu, de nombreux points sont différents à commencer par le nombre de portes, cinq sur la nouvelle contre trois sur l’ancienne.

Un projet important et des débuts difficiles

Mais pour le reste, tout est là, la forme monocorps, le hayon vertical, les projecteurs désormais à LED reprennent eux aussi la forme originelle de ceux de la Twingo 1. Modernisée, la Twingo se fait encore plus désirable et l’on n’a qu’une hâte, celle d’en prendre le volant… Mais c’est là que ça coince un peu et l'on vous explique pourquoi. Pour produire cette voiture dont Luca de Meo, patron du groupe Renault a d’ores et déjà annoncé le tarif (moins de 20 000 €), il fallait un partenaire industriel afin de limiter les coûts de conception, réalisation et fabrication dans le but d’avoir un retour sur investissement le plus rapide possible. Un partenariat avec Volkswagen qui prépare une Volkswagen ID.2 et une Volkswagen ID.1 de la taille de la future Twingo a été envisagé sérieusement.

Échec du partenariat avec Volkswagen

Malheureusement les pourparlers avec le groupe Volkswagen ont tourné court. Renault a alors cherché une issue à son problème de partenariat en essayant de mettre Nissan dans la boucle, sans obtenir le succès escompté. Il faut dire que Nissan a actuellement un accord avec Honda pour créer de petites autos électriques, principalement des « kei-cars » pour le marché japonais. De plus, la marque japonaise est déjà liée à Renault pour sa future Micra qui sera produite dans la même usine (Douai) et sur la même plateforme que la Renault 5. Cela suffit peut-être au bonheur de Nissan qui ne compte sans doute pas développer une gamme importante de petits véhicules électriques en Europe. Alors Renault a dégainé un plan B et s’est tourné vers un partenaire chinois afin de réduire le temps et les coûts de développement de cette auto, car pour produire une auto 100 % électrique qui devrait être vendue sous les 20 000 € Renault part pratiquement d’une page blanche.

Alliance franco chinoise et production en Europe

Concrètement, les équipes d’Ampère, qui est une branche française du groupe Renault dédiée à l’électrique et au software vont travailler sur le développement de ce véhicule avec le partenaire chinois de manière à avancer le plus vite possible sur ce nouveau projet qui doit être finalisé dans deux ans. Le style et l’ingénierie avancée seront réalisés en France et la production sera européenne. On sait depuis l’été que l’usine de Novo Mesto en Slovénie se chargera de produire la nouvelle Twingo. C’est une sorte de retour aux sources pour la Twingo puisque la dernière génération de Twingo était assemblée sur les chaînes de cette usine slovène jusqu’en avril dernier. Renault va investir un demi-milliard d’euros dans cette usine afin de la moderniser et qu'elle puisse produire à partir de 2026 jusqu’à 150 000 Twingo électrique par an. Il s’agit donc d’un projet ambition que la marque au losange est décidée à mener à bien toute seule, même si les coûts, par l’absence d’un partenaire d’une autre marque, devaient être plus élevés que prévu. Mais lorsque l'on regarde le niveau de production attendue à Novo Mesto pour la Twingo, on voit que le Losange veut faire de son auto un succès commercial.

Aura-t-elle la même modularité que la Twingo 1 ?

Le style du concept-car ne devrait pas subir trop de modifications et c’est une bonne chose. Quant à l’habitacle de ce nouveau véhicule, il est encore tenu secret. Même si le concept-car Legend est une maquette semi-creuse, on peut se rendre compte que le tableau de bord est très épuré et fait quelques clins d’œil à la Twingo 1, dont un écran numérique allongé, de dimension réduite en guise d’instrumentation. Le volant est de forme ovoïde avec une partie centrale ressemblant à un gros tube. Là aussi, il s'agit d'un beau clin d’œil à la première Twingo. L’écran d’infodivertissement est lui d’assez grande taille et correspond à ce que l’on trouve dans une voiture moderne. La première Twingo en plus d’une bouille sympa était dotée d’une bonne modularité avec une banquette coulissante, des dossiers de banquette rabattables en deux parties, assise et dossiers pouvaient également pivoter vers l’avant pour se caler contre les sièges avant. À l’arrière, le seul détail visible sur la maquette est le haut des dossiers de deux sièges individuels qui ressemblent aussi à ceux de la Twingo 1.

Des dessous de Renault 5

Quant à l’aspect technique de cette auto, il est sûr désormais que la nouvelle Twingo utilisera la plateforme de la Renault 5 E-Tech Electric, à savoir la base technique Ampr Small (nouveau nom de la CMF-B EV). Si pour les motorisations rien n’est encore arrêté pour le moment et il n’est pas sûr que la Twingo se sert de celles des Renault 5 E-Tech Electric et future Renault 4 E-Tech Electric, on sait que pour les batteries, ce ne sera pas des NMC (nickel-manganèse-cobalt) de la R5 qui seront utilisées. Afin de réduire les coûts au maximum, Renault pour sa future Twingo s’oriente vers des batteries LFP (lithium-fer-phosphate) plus abordables. Il devrait y avoir au choix deux capacités de batterie pour la Twingo qui ne devrait pas être dotée d’une autonomie importante, sans doute moins de 350 km, ce qui est suffisant pour une mini-citadine. On devrait en savoir plus dans les prochains mois sur cette nouvelle Twingo.

La future Renault Twingo électrique en dix points.

Mini-citadine, cinq portes, quatre places

Héritière des Renault Twingo 1 (1992-2007), Twingo 2 (2007-2014) et Twingo 3 (2014-2024)

Inspirée du concept-car Renault Twingo Legend présenté en novembre 2023

Arrivée prévue en 2026

Production à Novo Mesto en Slovénie

Plateforme de Renault 5 E-Tech Electric : Ampr Small

Motorisation 100 % électrique

Batterie LFP (lithium-fer-phosphate)

Autonomie : 350 km environ

Tarif : moins de 20 000 € pour l’entrée de gamme*

*Tarif indiqué par le constructeur