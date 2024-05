La nouvelle Renault Twingo aura un clone chinois plutôt qu'allemand

La future Renault Twingo de quatrième génération ne mettra pas en commun son développement avec celui d’une petite voiture électrique Volkswagen. Ca, on le sait depuis la semaine dernière. Le groupe allemand préfère finalement assurer entièrement en interne le développement de cette future auto, dont le prix de base doit se situer autour des 20 000€ comme celui de la Française, avec probablement des modèles proposés chez Skoda et Seat.

Mais Renault ne fera pas pour autant cavalier seul dans la conception de sa prochaine Twingo. D’après les journalistes de Reuters qui citent un porte-parole de la marque, le constructeur français travaillera avec un partenaire chinois pour le développement de sa petite auto.

Geely, encore ?

On ne connaît pas encore le nom de ce partenaire chinois, même si on pense naturellement au groupe Geely déjà bien engagé avec Renault dans ses travaux sur la division Horse, réservée aux groupes motopropulseurs thermiques et hybrides.

Les journalistes évoquent aussi un prix « sous les 20 000€ » pour cette future micro-citadine, même si le chiffre exact sera évidemment déterminant. Rappelons que 20 000€, c’est actuellement le prix d’une citadine thermique du segment supérieur avec un niveau d’équipement correct. L’actuelle Twingo thermique, elle, démarre à 17 000€ avec un niveau d’équipement assez généreux.