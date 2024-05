La petite Volkswagen électrique sur base de Renault Twingo, c'est non

Volkswagen cherche à concevoir une nouvelle micro-citadine électrique d’ici la fin de la décennie pour remplacer la Up et donner une petite sœur à la prochaine citadine ID.2 attendue pour 2026. De son côté, Renault prépare une Twingo de quatrième génération entièrement électrique dont le modèle de série doit arriver en 2026 également. Alors, pourquoi ne pas imaginer une collaboration entre les deux marques pour réduire les coûts ? C’est justement ce qu’on avait entendu récemment comme possibilité, avec des bruits de couloir rapportant la réutilisation de la plateforme de cette future Twingo électrique par les Allemands.

Il n’en sera finalement rien : après des rumeurs contraires entendues il y a quelques semaines, il se confirme aujourd’hui que Volkswagen a abandonné ses discussions avec Renault sur ce sujet. D’après les journalistes d’Automotive News qui citent des sources « proches du dossier », les deux constructeurs n’ont pas réussi à se mettre d’accord.

Plusieurs micro-citadines au sein du groupe Volkswagen ?

Sachant que Volkswagen avouait récemment se heurter à un problème de coût dans ce projet de micro-citadine électrique, il faudra absolument trouver une autre solution pour préserver la rentabilité d’une telle auto. La piste d’une micro-citadine déclinée dans plusieurs marques du groupe, par exemple avec un modèle chez Skoda et chez Seat, paraît logique. Exactement comme à l’époque de la Up déclinée en Seat Mii et Skoda Citigo. A moins que Volkswagen puisse trouver un autre constructeur partenaire comme Ford ?