Renault et Volkswagen réfléchissent à s'associer pour leur future citadine électrique à 20 000€ !

La plupart des constructeurs européens travaillent actuellement au développement de nouvelles citadines électriques dont le premier prix se situera aux alentours des 25 000€. Renault avec la 5 E-Tech attendue pour l’année prochaine, Volkswagen avec l’ID.2 prévue pour 2025, Citroën avec la ë-C3 à 23 300€ ou encore Fiat et Opel qui planchent sur des projets similaires.

Comme Volkswagen (et Citroën), Renault prépare également une micro-citadine encore moins chère. Attendue pour 2026, elle reprend un nom bien connu (Twingo) et s’inspire de très près du style de la toute première génération apparue en 1992. La marque au losange promet un prix de base légèrement sous les 20 000€, exactement comme Citroën dont une version dépouillée de la ë-C3 utilisera des batteries plus petites (promise pour 2025). Un positionnement tarifaire que vise également Volkswagen de son côté avec le projet de l’ID.1, petite sœur de l’ID.2 qui coûterait elle aussi 20 000€ ou moins.

Une association technique Renault-Volkswagen en vue ?

D’après les journalistes allemands du magazine Handelsblatt, Renault et Volkswagen auraient entamé des discussions pour mettre en commun ce projet de micro-citadine électrique à moins de 20 000€. Le but serait évidemment de réduire au maximum les coûts de développement, par exemple en mutualisant le châssis, le groupe motopropulseur et les autres principaux composants. La pratique est d’ailleurs courante sur le segment des micro-citadines : La Renault Twingo thermique actuelle a été développée conjointement avec la Smart Fortwo / ForFour et la Volkswagen Up est techniquement très proche des Skoda Citigo et Seat Mii récemment retirées du marché. Mais ce serait une grande première de voir une collaboration de ce genre entre Renault et Volkswagen.