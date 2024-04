Volkswagen ne voudrait finalement pas de la Renault Twingo électrique

Volkswagen prépare pour 2026 sa citadine électrique ID.2, celle qui se positionnera sur le marché des autos à 25 000€ en premier prix face à la Renault 5 E-Tech, à la Citroën ë-C3 ou encore à la Fiat Panda. Depuis l’année dernière, le constructeur allemand planche également sur le développement de l’ID.1, une micro-citadine électrique plus petite dont le prix de base doit se situer à 20 000€ environ.

La marque de Wolfsburg a avoué par le passé qu’elle rencontrait des difficultés pour arriver à un plan produit rentable, évoquant la possibilité de s’allier avec un autre constructeur pour mettre en commun le développement de leurs futures petites autos. Et la possibilité d’un accord avec Renault, qui prépare justement une nouvelle Twingo électrique à 20 000€, a été entendue.

Plutôt vers une mutualisation en interne ?

D’après les journalistes allemands de Manager Magazin, Certains font pression au sein du groupe Volkswagen pour empêcher cette alliance. La présidente du conseil des salariés du groupe serait opposée à cette stratégie et l’idée d’une conception en interne n’est pas encore écartée. Il faudrait évidemment pour cela prévoir des variantes au moins chez Seat et Skoda pour rentabiliser l’opération, comme le groupe allemand l’avait déjà fait à l’époque de la Volkswagen Up thermique (déclinée en Seat Mii et Skoda Citigo).