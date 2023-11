1ères images de la nouvelle Renault Twingo électrique !

La voilà déjà, cette fameuse petite voiture électrique de Renault à moins de 20 000€. Annoncée ce matin dans un communiqué officiel, elle a été officiellement dévoilée dans le cadre de la grande conférence de presse organisée par le patron du groupe français Luca de Meo cet après-midi (suvie en direct sur Caradisiac). Et comme les bruits de couloir le murmuraient, le véhicule reprendra bien le nom « Twingo ». Renault joue même la carte du rétro puisque le concept-car présenté reprend tous les codes stylistiques de la toute première génération lancée en 1992 avec les optiques rondes, la silhouette tout aussi enjouée et une poupe verticale à souhait. Moquée par certains à sa sortie, la première Twingo est-elle en train de devenir culte ?

Une chose est sûre : les promesses techniques de cette future Twingo de quatrième génération attendue pour 2026 dans sa version de série sont grandes. Outre son addition au-dessous de la Dacia Spring actuelle (et au niveau de la future variante d’entrée de gamme de la Citroën ë-C3), la voiture promet une consommation mixte aux environs des 10 kWh/100 kilomètres ce qui paraît très bas. Heureusement, d’ailleurs, puisqu’à ce prix elle devrait se contenter de petites batteries (offrant donc une autonomie maximale limitée).

Luca de Meo nous refait-il le coup de la Fiat 500 ?

Alors que Luca de Meo faisait partie de l’équipe responsable de la « nouvelle » Fiat 500 de 2007 au design largement inspiré de la première mouture, l’Italien semble adopter une stratégie assez similaire pour la conception des nouvelles citadines électriques de Renault : la 5 électrique de 2025 rendra hommage à sa façon à la vieille R5, la 4 en fera autant et cette future Twingo leur emboîtera le pas. Moins apprécié depuis ses secondes et troisièmes générations, la micro-citadine française profitera-t-elle de cette renaissance électrique pour redevenir la star des centres-villes de France et d’Europe ?