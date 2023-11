La Renault 5 électrique à 25 000€ et la future "Legend" à moins de 20 000€

Alors que Citroën vient de dévoiler une ë-C3 dont la tarification serrée fait beaucoup parler (premier prix à 23 300€), Renault ne reste évidemment pas les bras croisés. Alors que le groupe français s’occupe du grand lancement d’Ampère et organisera cette après-midi une importante conférence de presse que vous pourrez suivre en direct sur Caradisiac grâce à Julien Bertaux, la marque au losange se repositionne sur le créneau des citadines électriques de nouvelle génération.

Attendue d’ici quelques mois, la fameuse Renault 5 électrique coûtera « environ 25 000€ » comme la marque vient de le confirmer officiellement dans un nouveau communiqué. Et ce n’est pas tout : en plus du lancement de cette 5 et de la future 4 en 2025, on apprend que Renault prépare un troisième véhicule électrique plus abordable encore pour un peu plus tard : « désigné « Legend », ce troisième véhicule coûtera « moins de 20 000€ ».

Dévoilé dans quelques heures

Il permettra ainsi à Renault de rivaliser avec la future version d’entrée de gamme de la Citroën ë-C3, attendue pour 2025 avec une addition de base fixée sous les 20 000€ également. A ce prix, il faudra évidemment s’attendre à découvrir de petites batteries et une présentation simplifiée au maximum. Rendez-vous dès 14h aujourd’hui pour en apprendre davantage sur le sujet.