Le futur d'Ampère ? Rendez-vous demain pour suivre les annonces de Renault à partir de 14h

À partir de 14h ce mercredi 15 novembre, le groupe Renault présentera la stratégie de sa division Ampère. Il est encore trop tôt pour connaître les détails qui seront annoncés, mais les contours sont déjà définis. Il s’agira d’avoir une vision sur la stratégie des prochains véhicules électriques, ainsi que sur l’aspect financier, les investissements et la direction que prendra cette division. Le but est de rassurer et de séduire les investisseurs avant son introduction en Bourse. Initialement prévue avant la fin de l’année, elle pourrait plutôt avoir lieu au premier semestre 2024.

En plus de l’entité Horse, qui se concentre sur les véhicules thermiques et hybrides, le groupe Renault a mis en place la division Ampère qui est en charge du développement du véhicule électrique. L’ambition est forte puisque le but est de vendre un million de véhicules électriques dans le monde d’ici 2030.

Six modèles électriques prévus

La gamme Ampère prévoit d’être constituée de six modèles électriques, à savoir la Mégane E-Tech, le Scénic fraîchement dévoilé, les prochaines Renault 5 et 4L, et bien sûr d'autres modèles encore secrets. Cette division a aussi pour but de réduire drastiquement les coûts de production, de l’ordre de 40 % d’ici 2027, grâce notamment aux synergies avec différents partenaires tels que Qualcomm, Valeo et Google.

La conférence de demain permettra de mieux comprendre comment va s’articuler cette nouvelle division, ô combien importante pour le groupe Renault.