Renault Ampère espère devenir un géant de l'automobile électrique

Comme prévu et malgré un peu de retard sur le calendrier initial, le groupe Renault a officiellement fondé sa nouvelle division Ampère le 1er novembre dernier. Il s’agit de la troisième phase de son plan stratégique visant à séparer le groupe en deux entités, l’une spécialisée dans les véhicules thermiques ou hybrides et l’autre focalisée sur le développement des véhicules électriques (en repensant totalement leur conception).

Organisée en co-entreprise avec les Chinois de Geely, l’activité des véhicules thermiques et hybrides doit rassembler 19 000 employés dans le monde. Gardée en interne avec une participation de Nissan et Mitsubishi, l’activité de développement des voitures électriques de Renault doit elle employer 11 000 personnes. Pour l’instant et même si Renault communique beaucoup plus sur Ampère que sur ses activités « thermiques et hybrides » et sa nouvelle division Horse pour d’évidentes questions d’image, le géant français de l’automobile reste très dépendant des voitures à énergie fossile. Mais la division Renault Ampère doit prendre de plus en plus d’importance dans les années à venir, jusqu’à s’imposer comme un géant de la voiture électrique.

Un million de véhicules électriques par an en 2031

Visant d’office une capacité de production de 400 000 voitures par ans, Ampère veut arriver à 600 000 voitures en 2026 et un million de véhicules en 2026. D’ici là, Ampère prévoit de proposer une gamme de six modèles électriques avec la Mégane E-Tech, le dernier Scénic, l’imminente R5 électrique mais aussi le crossover 4L. Ampère veut réduire les coûts de production de 40% d’ici 2027 en profitant au maximum des synergies techniques et logicielles de sa nouvelle architecture, développée en partenariat avec Qualcomm et avec l’aide de partenaires comme Valeo et Google. Le but à moyen terme ? Réduire la durée de fabrication des voitures à moins de dix heures et augmenter la marge opérationnelle à deux chiffres dès 2030.

Une journée importante le 15 novembre prochain

Luca de Meo, le patron du groupe Renault, organisera un « Capital market day » à Paris le 15 novembre prochain pour préciser les grandes lignes du projet d’Ampère et séduire les investisseurs. Les conditions de l’introduction en bourse de l’entité restent encore à définir, alors que Renault espérait une valorisation de 10 milliards d’euros que certains analystes jugent largement surestimée. Alors qu’elle était initialement prévue avant la fin de l’année 2023, on parle désormais de cette entrée en bourse d’Ampère organisée au premier semestre 2024.