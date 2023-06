Luca de Meo prend la tête d'Ampere

En novembre dernier, Renault annonçait la séparation de ses activités thermiques et électriques sous les noms de « Power » et « Ampère ». On sait désormais qui prend la tête des opérations de la filiale liée au développement des véhicules électriques et software.

Celui qui est à la la présidence de l’ACEA (Association des constructeurs européens d’automobiles) depuis le début d’année se voit attribuer une nouvelle casquette. Il sera accompagné par deux cadres de Renault Group, Josep Maria Recasens et Vincent Piquet, respectivement nommés Directeurs des opérations et directeur financier d’Ampere.

Dans un communiqué, Luca de Meo indique « viser une réduction des coûts de 40 % pour la prochaine génération de véhicules ». Cette réduction prendra effet à partir de 2027, mais Renault précise qu’une partie des leviers nécessaires sera déjà intégrée dans la production de la Renault 5 (2024) et de la Renault 4 (2025). Elle passera notamment par la réduction de la diversité des pièces d'environ 30 %.

L’autre objectif est d’atteindre un taux de croissance annuel composé d'un chiffre d’affaires de 30 % jusqu’en 2030. Ampere vise un bénéfice d’exploitation et un « free cash flow » à l’équilibre dès 2025, et une marge à deux chiffres en 2030.

Un million d'unités par an

Pour arriver à tenir ses objectifs, Luca de Meo compte sur une équipe de 10 000 personnes, dont un tiers d’ingénieurs. La filiale compte également sur 20 partenariats comme avec Google, Qualcomm, Valeo ou encore STMicroelectronics.

Renault s’appuiera sur ses sites « ElectriCity » avec une capacité de production de 400 000 unités pour atteindre une capacité d’un million d’unités par an. Le but est de réduire à 10 heures la fabrication complète d’un véhicule.

Enfin, Luca de Meo devra bien sûr réussir le lancement de la société, mais aussi son projet d’introduction en Bourse. La direction d’Ampere présentera davantage de détails lors d’un Capital Market Day prévu au second semestre 2023.