Le patron de Renault redit son inquiétude sur l'avenir de l'automobile en Europe

Le 31 janvier dernier, Luca de Meo s’exprimait au siège de l’ACEA (Association des constructeurs européens d’automobiles) en Belgique en sa qualité de nouveau président de l’association (et non pas celle de Président de Renault). L’ancien haut responsable du groupe Volkswagen y faisait alors des déclarations alarmistes, expliquant que l’industrie automobile européenne va à sa perte sans le soutien des institutions étatiques du Vieux Continent et une politique forte d’aides à l’électrification du parc automobile local.

Ce mardi, Luca de Meo a martelé le même message devant le Parlement européen à Bruxelles. En marges des débats houleux sur l’interdiction ou non du carburant synthétique, le président de l’ACEA et de Renault se veut une nouvelle fois alarmiste : « les constructeurs automobiles européens ne mènent plus la course technologique. Au moment où les aides à l’achat de véhicules à zéro émission baissent au sein de l’Union européenne, nous constatons un soutien massif pour nos concurrents américains et chinois de la part de leurs gouvernements. Tout cela nuit fortement à la compétitivité de l’automobile européenne ». Le communiqué de l’ACEA en profite pour remettre une petite couche sur la nocivité des normes Euro7 de 2025 récemment soumises, estimant qu’elles devraient « augmenter le prix des voitures neuves de 2000€ en moyenne ».

Un gros appel du pied

Luca de Meo espère un peu de clémence pour ces normes Euro7, mais surtout de grosses mesures d’aides gouvernementales pour améliorer le réseau de charge sur le Vieux Continent et augmenter la compétitivité des constructeurs européens sur le marché des voitures électriques. Un peu dans le genre de l’Inflation Reduction Act récemment mis en place aux Etats-Unis pour soutenir la production locale et les efforts d’électrification des constructeurs. Pour l’instant, le plan global de l’Union européenne pour soutenir l’Union européenne se fait attendre.