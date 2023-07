Renault et Geely ensemble sur les moteurs thermiques, on y est presque

La semaine dernière, Renault officialisait la création de Horse, une division dédiée aux moteurs thermiques (incluant les versions hybrides et hybrides rechargeables) et montée pour se fondre dans la nouvelle co-entreprise formée avec Geely qui doit gérer toute la conception et la vente de ces technologies dans le monde. Cette fois, Renault acte l’accord de co-entreprise signé avec Geely pour monter la structure rassemblant les deux groupes sur cette activité ô combien stratégique pour l’avenir à moyen (et même long) terme des deux entités.

Au début, Renault et Geely possèderont chacun 50% des parts de la co-entreprise. Mais le communiqué officiel confirme que le pétrolier saoudien Aramco « envisage toujours un investissement stratégique » dans la structure. Rappelons que dès le début de l’année 2023, une structure à 40% Renault, 40% Geely et 20% Aramco était évoquée dans les discussions sur le sujet.

19 000 employés dans le monde

Rappelons que cette co-entreprise doit gérer pas moins de 19 000 employés dans le monde, répartis dans 17 usines et cinq centres de recherches et développement situés sur trois continents. Ils fourniront dans un premier temps « Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors Company et PUNCH Torino » mais pourraient élargir la clientèle à d’autres constructeurs. Et n’imaginez pas que Renault cherche là un moyen de se débarrasser de son activité liée aux moteurs thermiques pour ne se concentrer que sur l’électrique : il y a quelques jours, le président du conseil d’administration de Renault Jean-Dominique Senard affirmait que le moteur thermique allait « encore durer 70 ans ». D’après Renault, la transaction fixant le cadre de la co-entreprise avec Geely sera finalisée au second semestre de l’année 2023.