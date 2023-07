Renault Horse : l'alliance avec les Chinois de Geely est actée

L’avenir du groupe Renault passe plus que jamais par les voitures électriques. Que ce soit chez la marque au losange, Alpine ou même Dacia, les projets à zéro émission se multiplient et constitueront bientôt l’ossature principale du groupe. Pour autant, le géant de l’automobile reste actuellement dépendant de la technologie du moteur thermique. Elle représente toujours la part la plus importante de ses ventes et doit demeurer une activité vitale pour les années à venir.

La division Horse, créée par Renault et destinée à se fondre dans une entité plus grande possédée par Geely à parts égales avec le constructeur français, s’occupera désormais de la conception de groupes motopropulseurs thermiques (incluant les systèmes hybrides) fournis notamment pour Renault, Dacia, Nissan et Mitsubishi en plus de marques de Geely à plus long terme et, potentiellement, d’autres constructeurs automobiles clients à l’avenir. Officiellement lancée le 1er juillet dernier, Horse rassemblera d'abord 9 000 collaborateurs du groupe Renault dans le monde, avant de passer à 19 000 collaborateurs lorsque l'alliance entre Renault Horse et Geely Aurobay sera entérinée elle aussi (probablement d'ici la fin de l'année). Leur co-entreprise possèdera alors 22 sites différents, dont 17 usines et 5 centres de recherches et développement. L’entité prévoit de réaliser pas moins de 15 milliards d’euros annuels en chiffre d’affaires et Aramco, qui n’a signé pour l’instant qu’une lettre d’intention, doit également rejoindre cette holding internationale et travailler notamment sur les carburants synthétiques.

50% du marché mondial en 2050

Même si la voiture électrique doit devenir dominante en Europe d’ici la fin de la décennie, le groupe Renault estime que plus de 50% des voitures dans le monde en 2040 seront thermiques. Autant dire que la réussite de Horse sera déterminante pour l’avenir à long terme de Renault. Mais comment évolueront les relations entre Renault, Nissan et Mitsubishi dans cette nouvelle organisation où la technologie thermique sera largement partagée avec Geely ? Du côté de la division Ampère réservée aux voitures électriques en tout cas, Renault annonce déjà un retard dans sa création.