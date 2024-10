Renault 5 électrique, cette reine du salon - En direct du Mondial de Paris 2024

Renault occupe une part considérable de l’espace médiatique au Mondial de l’automobile de Paris 2024 avec un stand débordant de nouveautés et de concept-cars. La marque au losange y présente la 4 E-Tech Electric, ce petit SUV électrique urbain qui constitue sa plus grosse nouveauté ici.

Mais c’est encore la 5 E-Tech Electric qui nous paraît la plus remarquable sur cet énorme stand Renault, elle qui nous a tant étonnés avec son design percutant et de vraies qualités objectives. Elle continue hélas de jouer les élitistes, ne se montrant à Paris que dans ses finitions hautes avec le moteur de 150 chevaux et les batteries de 52 kWh.

On le sait, elle va s’ouvrir prochainement aux commandes dans sa version à petites batteries (40 kWh et 320 km d’autonomie WLTP) avec 120 chevaux et en finition Evolution, proposée à partir de la fin de l’année à partir de 27 990€ avant bonus. A ce prix, elle disposera de la climatisation automatique et d’un écran compatible Android Auto et Apple Carplay, mais pas de l’interface fonctionnant avec le système d’exploitation Android Automotive. Pour la version à moins de 25 000€ avec le moteur de 95 chevaux en revanche, il faudra attendre l’année prochaine.

Bon, clairement, la 5 E-Tech Electric est plus jolie que la 4 E-Tech Electric.