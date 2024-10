La Renault 5 E-Tech Electric à 23 990€ a déjà une sacrée gueule

Renault lance actuellement sa 5 E-Tech Electric dans ses versions haut de gamme, avec les batteries de 52 kWh et dans les finitions Techno et Iconic 5. Mais on l’a vu hier, la marque au losange va bientôt ouvrir les commandes des moutures moins richement dotées en finition Evolution (et avec les petites batteries de 40 kWh).

On ne connaît pas encore le détail de l’équipement de cette future 5 E-Tech Evolution, mais on sait déjà qu’elle se passera des services Google connectés et de l’excellent système d’exploitation Google Automotive. En revanche, elle se dotera tout de même de la climatisation automatique et proposera un écran tactile central compatible avec Apple Carplay et Android Auto.

Un design déjà séduisant

Surtout, la voiture ne manque déjà pas de « gueule » comme on peut le découvrir dans les quelques images publiées par Renault montrant cette 5 E-Tech Electric en finition Evolution. La voiture ne possède que des enjoliveurs sur ses jantes en tôle de 18 pouces, mais cet habillage rend très bien. L’absence de finition bicolore ne nuit pas non plus à son équilibre esthétique, je trouve même que l’absence du petit liseré rouge convient mieux à cette couleur de carrosserie verte.

Pour rappel, la 5 E-Tech Electric Evolution « autonomie urbaine » de 120 chevaux doit s’ouvrir aux commandes à la fin de l’année au prix de 27 990€ (cette finition devrait coûter environ 31 500€ avec la grosse batterie « autonomie confort » et le moteur de 150 chevaux). Soit 23 990€ bonus écologique 2024 déduit, c’est-à-dire 4 500€ de plus qu’une Renault Clio essence de 90 chevaux dans la même finition Evolution avec un équipement de série légèrement moins bon.

Son autonomie maximale est annoncée pour l’instant à 320 km WLTP, ce qui laisse augurer d’une autonomie réelle de moins de 200 km sur l’autoroute à 130 km/h. Mais au registre du look, elle semble déjà en imposer. Rappelons enfin qu’une variante « Five » encore moins équipée, attendue pour le printemps 2025, doit également rejoindre le catalogue à « moins de 25 000€ ». Mais d’ici-là, le bonus écologique français se sera probablement réduit à 3 000€.