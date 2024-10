Et maintenant, le prix de la Renault 5 électrique bas de gamme

Ne tournons pas autour du pot : la Renault 5 E-Tech Electric n’est pas une déception. Certes, elle n’a rien d’une voiture particulièrement abordable avec son addition au-dessus de celle de la Mini électrique, heureusement aidée par le bonus écologique français qui la fait passer juste au-dessous des 30 000€ dans sa version la moins chère au lancement avec les grosses batteries de 52 kWh et le moteur de 150 chevaux. Mais cette nouvelle citadine électrique présente des qualités intéressantes au-delà de son design vraiment très fort, qui faisait se retourner les passants lors de notre premier essai dans les rues de Nice.

Et justement, elle commence à faire quelques efforts de prix. Ce matin, Renault dévoile en effet les premiers prix de sa version à petites batteries (40 kWh brut de capacité), celle à « l’autonomie urbaine » qui promet environ 300 kilomètres d’autonomie maximale d’après le cycle d’homologation WLTP (on attend toujours de connaître le chiffre définitif).

Il faut toujours se contenter de l’information « moins de 25 000€ » pour la variante de base « Five », dotée du tout petit moteur de 95 chevaux dont la présentation extérieure reste secrète pour le moment (comme vous pouvez le constater dans l’image ci-dessus). Mais on connaît désormais le tarif du reste de cette gamme « autonomie urbaine » avec le moteur de 120 chevaux : ce sera 27 990€ pour la finition Evolution, 29 990€ pour la finition Techno et 31 990€ pour la finition Iconic Cinq. Ces trois configurations arriveront à la fin de l’année 2024, alors que la Five bas de gamme attendra le printemps 2025.

Une finition Evolution pour la 5 « autonomie confort »

En plus des lignes Techno et Iconic Cinq déjà disponibles, Renault ajoutera aussi une finition Evolution pour la 5 « autonomie confort » à grosses batteries de 52 kWh. Mais on ne connaît pas encore son prix. Si Renault garde les mêmes différences de gamme que sur le reste de la gamme, elle devrait coûter 31 500€ environ avant bonus.

27 990€ fin 2024 pour la 5 E-Tech Electric Evolution « autonomie urbaine », ça donne un prix après bonus de 23 990€. On ne connaît pas encore son équipement dans le détail mais elle coûte déjà plus cher dans sa configuration de base que la Citroën ë-C3 Max haut de gamme (44 kWh, 320 km d’autonomie maximale). La citadine de la marque au losange assume donc un positionnement un peu plus élitiste, qu’elle justifiera sans doute par le design plus fort.

Renault France nous précise aussi qu'elle lancera cette année une offre de location en LLD de la 5 E-Tech Electric autonomie urbaine Evolution avec trois ans d'engagement, 30 000 km, un apport de 3 000€ pour "10€ de plus par mois" en comparaison de la Clio E-Tech Evolution.