Mini casse les prix de sa citadine électrique

Un rabais de plus de 3 000€. Voilà ce que vient de subir la Mini électrique, comme l’ont remarqué les journalistes d’Auto Actu. Les baisses de prix généreuses concernent d’ailleurs l’ensemble de la gamme du constructeur anglais, y compris ses déclinaisons thermiques et ses gros modèles (jusqu’au Countryman) avec par exemple une addition démarrant désormais à 28 050€ pour la Mini Cooper C trois portes en finition Essential. Comme l’expliquent nos confrères, ce changement de stratégie tarifaire correspond à l’arrivée d’un nouveau système de distribution avec ses concessionnaires, avec des remises désormais intégrées directement dans le prix frontal et non plus lors des négociations avec le client.

La Mini électrique démarre ainsi désormais à 30 650€ dans sa version Cooper E au lieu de 34 000€ précédemment. De la même façon, la variante Cooper SE s’affiche à 33 550€ au lieu de 38 000€ précédemment. Rappelons que ces autos n’ont toujours pas droit au bonus écologique français à cause de leur fabrication chinoise. Mini France est donc contraint d’ajuster ses prix en fonction de celui des autres citadines électriques du marché qui elles y ont souvent droit.

Une rivale de la Renault 5 E-Tech Electric !

Cette Mini électrique se retrouve quasiment au même niveau que la nouvelle Renault 5 E-Tech Electric, facturée 33 490€ en finition Techno et 35 490€ en finition Iconic 5. C’est-à-dire à partir de 29 490€ donc une fois le bonus écologique français 2024 retranché. Certes, la Française se targue tout de même d’un meilleur équipement de série à prix équivalents, mais l’Anglaise est plus puissante dans sa version Cooper SE.