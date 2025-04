Le nouveau Renault Boreal, mieux que le Dacia Bigster ?

Chez nous, la gamme de Renault regorge de SUV : du Captur jusqu’à l’Espace en passant par les Symbioz, Arkana, Austral, Rafale et autres R4 et Scénic électriques, le catalogue Renault joue désormais à fond sur ces carrosseries-là.

Le Boreal, qui laisse uniquement voir un détail de son coffre pour le moment, sera lui aussi un SUV. Mais pas un SUV conçu pour le marché européen contrairement aux modèles cités dans le précédent paragraphe.

Le grand frère du Kardian

Sa cible, c’est le marché hors Europe et plus précisément, la zone Amérique (centre/sud) très porteuse pour les marques comme Fiat ou Renault. Après le Kardian lancé l’année dernière à la vocation urbaine, le Boreal (dont le nom est désormais officiel) se positionnera sur le segment C des modèles familiaux compacts. « D’abord lancé en Amérique latine, Renault Boreal sera progressivement commercialisé dans plus de 70 pays », peut-on lire sur le site officiel de Renault.

Un cousin du Dacia Bigster ?

En début d’année, les journalistes brésiliens d’Autoesporte écrivaient que ce futur Boreal serait un proche cousin du récent Dacia Bigster, évoquant une habitabilité intérieure généreuse. Il faut rappeler que Dacia n’est pas présent en Amérique Latine, raison pour laquelle Renault rebadgeait simplement certains des modèles de la marque roumaine là-bas. Mais l’enseigne au losange veut désormais ajouter de la « valeur » à ces modèles Dacia, ce qui explique pourquoi le nouveau Boreal devrait faire un peu plus que d’ajouter un losange sur une carrosserie de Dacia.

Rappelons par ailleurs qu’un Renault Duster est aussi vendu ailleurs dans le monde, par exemple en Turquie. Le Boreal a sans doute vocation à aller là-bas aussi.