Vision 4Rescue : la voiture de pompier du futur

Quand la Renault 4 E-tech monte au feu, elle ne manque pas d'allure. Avec son air trapu, sa teinte « Rouge combustion » aux reflets bleutés inspirés des flammes, ses inscriptions fluo et son coffre de toit, la Renault Vision 4Rescue1 ne passe pas inaperçue.

Basé sur la plateforme de la Renault 4 E-Tech, ce véhicule d’intervention, revisite les fondamentaux de l’intervention d’urgence pensé avec et pour les pompiers, se pare de tous les atouts technologiques.

Un 4x4 électrique musclé

À l’instar du show-car Renault 4 Savane 4x4 Concept, la Vison 4Rescue bénéficie d’une transmission intégrale disponible en permanence grâce à l’ajout d’un second moteur électrique sur l’essieu arrière. Sa garde au sol a été relevée de 15 mm et ses voies élargies de 30 mm. Montée sur des jantes spécifiques de 16 pouces avec de généreux pneus Continetal Cross contatct 225/70 permet de s’éloigner des routes bitumées. Les boucliers renforcés, intégrant des éléments imprimés en 3D, affichent le mot « PinPon », clin d’œil assumé aux véhicules d’urgence. En revanche Renault ne communique aucun détails sur les caractéristiques moteur de la voiture, rien non plus sur son poids.

Un habitacle fonctionnel et robuste

À l’intérieur, la planche de bord reprend celle de la R4 E-Tech, avec des aménagements dédiés. Une poignée magnétique devant la place passager permet de fixer des talkies-walkies ou de se maintenir en terrain accidenté. Le shifter rouge incandescent, pour mieux ressortir des autres instruments de bord, et les sièges habillés de tissus recyclé de combinaisons ignifugées, siglés « Sapeurs-Pompiers » allient résitance et fonctionnalité.

La banquette arrière cède la place à des espaces de rangement, tandis que le coffre accueille deux tiroirs coulissants, dont un équipé d’un dock à induction pour recharger smartphones et tablettes.

Un centre de commandement mobile

La plage arrière coulissante dévoile deux écrans reliés à un ordinateur de bord. De quoi piloter un drone, analyser les images aériennes, et centraliser les données reçues. Le large hayon et le seuil bas assurent un accès aisé, même en pleine urgence.

Véritable hub numérique, son réseau hybride combinant plusieurs technologies de communication (5G, Wifi Mesh) garantit une connectivité continue, y compris sous les tunnels ou en zone blanche.

Une connexion avec son environnement

Grâce à la technologie V2X, le véhicule peut interagir avec son environnement : mobilier urbain, feux de circulation, ou encore objets connectés peuvent être actionnés depuis la voiture. Elle peut aussi envoyer des alertes aux civils, localiser des victimes ou analyser la propagation de fumées et d’incendies via l’IA embarquée, afin d’anticiper les évacuations. L'énergie nécessaire au fonctionnement l'ensemble de l'écosystème est fournie par la batterie de traction. La consommation, selon Renault serait, d'environ 1 kW.

Pour Sandeep Bhambra, directeur concept-cars et design avancé chez Renault, Vision 4Rescue n’est pas une simple étude de style : « c’est un outil d’intervention avancé, autonome en énergie, robuste, et profondément ancré dans le réel. » Il n'est pourtant pas prévu que Renault développe à plus large échelle ce véhicule.

1- Exposée au salon Vivatech du 11 au 14 juin Paris Porte de Versailles sur le stand Renault group & Software République.