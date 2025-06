Plus haute et plus dangereuse, la morphologie de nos voitures (re)mise en question

Plus large, plus abrupte, plus massive. Avec leur corps bodybuildé et leur mâchoire acérée, les SUV modernes disposent d'une carrure digne d'un première ligne de rugby.

Et quand les autres usagers de la route se les prennent dans le buffet, ce n'est pas sans danger. Cela augmente significativement leur risque de mortalité. En particulier pour les enfants, souligne un rapport de l'ONG Transport&Environment publiée ce jour. Ce que corrobore l'étude de l'Imperial College de Londres et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), publiée le 30 avril 2025.

Des capots plus hauts et plus dangereux

La hauteur des capots, toujours plus haute, figure comme le principal responsable de la dangerosité des véhicules modernes. Le rapport de l'organisme Transport & Environment (T&E), montre une inflation de 7 cm de la hauteur moyenne des capots des voitures vendues en Europe entre 2010 et 2024 (de 77 cm à 84 cm).

Selon les données d’accidents relevés dans le rapport, une hausse de 10 cm de la hauteur du capot (de 80 cm à 90 cm) augmente de 27 % le risque de mort pour les usagers vulnérables de la route. Et « lorsqu’un SUV à l’avant surélevé entre en collision avec une citadine ou une berline, le risque de blessures graves pour les occupants du véhicule classique augmente de 20 à 50 %. »

« L'autobésité » due au succès des SUV

Cette augmentation coïncide avec l’essor des SUV, véhicules dont les ventes représentent plus de la moitié (56 %) des véhicules vendus en Europe, Uk et Norvège inclus. La France ne fait pas exception. En 2024 les SUV représentent 49 % des véhicules neufs mis à la route, bien loin des berlines (43 %).

Chez Citroën, la hauteur moyenne des capots pour l’ensemble de la gamme atteint les 92 cm, contre 91 cm chez Dacia et 85 cm chez Renault, révèle l'analyse T&E. Bien loin derrière les mastodontes du genre : Land Rover, dont tous les modèles ont des hauteurs de capots supérieures à 100 cm et Jeep (80 % des modèles supérieurs à 100 cm). Les pick-up à tête d’enclume type RAM TRX et autres véhicules utilitaires légers (N1) ne sont pas inclus dans cette analyse de hauteur de capots.

L « autobésité » des autos crée le danger. Lors d’accidents, les SUV à capot haut sont plus susceptibles de frapper les organes vitaux du tronc des adultes et la tête des enfants. Frappé au-dessus de son centre de gravité augmente le risque de projection du piéton vers l’avant et le sol, entraînant un risque d'écrasement. A contrario, les capots plus bas, heurtent les jambes, ce qui offre aux piétons une plus grande chance de tomber sur le véhicule puis d’être projetés sur le côté.

Limiter la hauteur des faces avant

Si la tendance observée depuis 2010 se poursuit, « la hauteur moyenne des capots atteindrait 92 cm d’ici à 2040 en Europe », souligne T&E. Aujourd'hui aucune législation européenne permet d’encadrer la taille des faces avant des véhicules. Afin de limiter les effets délétères de l’excroissance exponentielle de nos capots, comme le démontrent les chiffres de la mortalité routière française en 2024, T&E appelle « l'UE à limiter la hauteur des capots des voitures neuves d’ici 2035, avec un plafond recommandé de 85 cm. » Les patrons qui préconisent la commercialisation de Keï cars sur le marché européen apporteront-ils leur appui à cette initiative ?