Une collision avec un SUV augmente la probabilité de décès et de blessure grave de 44 % pour les piétons et les cyclistes

En quelques années, il s'est imposé comme le roi de la route. Entre 2008 et 2024, ses immatriculations ont été multipliées par 10, passant de 5 % à plus de 50 % des ventes de voitures neuves en France. Plébiscité par les conducteurs, le SUV s'est pourtant forgé une mauvaise réputation auprès des piétons et des cyclistes. Jusqu'à en devenir leur meilleur ennemi.

Une étude de l'Imperial College de Londres et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), publiée ce 30 avril, pointe la sur-dangerosité des SUV en cas d'accident avec un piéton ou un cycliste.

Pour parvenir à leurs conclusions, les chercheurs ont comparé les données de 680 000 collisions au cours des 35 dernières années. Résultat : en cas de choc avec un SUV ou un pick-up, le risque de décès d’un piéton est "44 % supérieur par rapport à une voiture de tourisme ordinaire. Ce risque augmente de 82 % pour un enfant et jusqu’à 130 % pour les moins de 10 ans." L’analyse met en cause la dangereuse morphologie du SUV.

La dangereuse morphologie des SUV

Sa large et abrupte face avant favorise la projection au sol des personnes télescopées, entraînant un risque d'écrasement par le véhicule. Une précédente étude, publiée en 2024 dans la revue Economics of Transportation, corrélait " qu’une augmentation de 10 cm de la hauteur avant d'une voiture augmente le risque de mort chez les piétons de 22 %."

En cas de collision, un SUV, impacte davantage le haut du corps là où une berline toucherait les jambes. Cela entraîne " une proportion plus élevée de lésions corporelles (de la tête, du thorax et de l'abdomen) et un profil de blessure plus grave ", souligne Anna Goodman, professeure adjointe à la LSHTM, et auteure principale de l'analyse.

Interdire les SUV en ville ?

Sur l’ensemble des accidents étudiés, les auteurs estiment qu’un SUV ou un Pick-up est impliqué dans "45 % des cas aux États-Unis et environ 20 % en Europe " où leur impact devrait augmenter avec leur démocratisation.

Si tous les SUV étaient remplacés par des voitures standards, le nombre de piétons et de cyclistes tués dans des accidents de voiture diminuerait " d'environ 8 % en Europe et de 17 % aux États-Unis ", concluent les chercheurs.

Malgré ces résultats, Anna Goodman rappelle que " le facteur le plus important pour réduire les collisions est de veiller à ce que les conducteurs soient mieux sensibilisés aux risques, plutôt qu’une interdiction pure et simple des SUV ", dont il n'existe à ce jour aucune définition universelle et juridique.