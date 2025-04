La survie des minicitadines et citadines passe par l’électrique !

Les futures minicitadines électriques

On a connu l’époque où de nombreuses minicitadines étaient disponibles en trois et cinq portes. Mais la rationalisation de la production a fait que pour une minicitadine, c’est soit trois portes, soit cinq portes, plus les deux. Les plus nombreuses sont désormais les cinq portes, mais une marque veut proposer une minicitadine à trois ouvrants. C’est Smart qui veut donner une héritière à la Fortwo, qu’il appellera Smart #2. Mais pour le public français, c’est assurément la Renault Twingo E-Tech Electric qui est la nouveauté la plus attendue. Toutes ces minicitadines devraient afficher un tarif proche des 20 000 €.

Dacia Spring

La future génération de Dacia Spring devrait utiliser les mêmes composants techniques que la future Renault Twingo et être produite au même endroit en Slovénie. Après l’échec des pourparlers avec Volkswagen pour la future Renault Twingo (qui aurait pu partager sa plateforme avec la future Volkswagen ID.1), Renault Group s’est tourné vers ses partenaires historiques afin de limiter le plus possible les coûts de revient et de production. C’est pour cela que Dacia utilisera pour sa Spring la même plateforme que la Twingo, une base que va utiliser Nissan pour sa propre Twingo. Si la Twingo de Renault est lancée en 2026, la Dacia Spring (comme la « Twingo » de Nissan) attendra 2027 pour montrer son minois.

Nissan « Twingo »

Partageant tous ses éléments techniques avec la future Renault Twingo électrique, la future « Twingo » de Nissan affichera une tout autre allure que la minicitadine du Losange. Elle utilisera aussi un autre nom et pourrait se nommer Pixo, comme la citadine Nissan Pixo de 2008 qui était le clone de la Suzuki Alto. La voiture de série sera présentée à la fin de 2026, soit un an après la Renault Twingo et son lancement est prévu pour 2027. Elle sera produite comme elle, à Novo Mesto en Slovénie. Elle utilisera la même motorisation de 82 ch et la même batterie d’environ 30 kWh pour une autonomie qui ne dépasserait pas les 300 km.

Renault Twingo

Signe des temps, la future Renault Twingo E-Tech Electric est développée en Chine avec des partenaires locaux et le développement est fait à toute vitesse puisqu’il n’a duré que 100 semaines ! Des essais d’un prototype ont d'ailleurs déjà eu lieu dans le nord-est de la Chine. La Renault Twingo E-Tech Electric utilise une version raccourcie de la plateforme AmpR Small qu’utilise la Renault 5 E-Tech Electric et devrait être équipée d’une motorisation de 82 ch associée à une batterie LFP CATL qui devrait lui assurer une autonomie de 300 km environ. Après sa période de mise au point, les premiers modèles sortiront de chaîne de l’usine Revoz (filiale à 100 % de Renault Group) de Novo Mesto en Slovénie.

Smart #2

La future Smart #2 sera l’héritière de la Smart Fortwo et comme cette dernière, elle sera biplace. Elle devrait être produite en Europe et c’est pour cela que le groupe Chinois Gelly et Mercedes-Benz, tous deux copropriétaires de la marque Smart pourraient bien se rapprocher de Renault pour utiliser son usine de production en Slovénie. C’est en tout cas ce qui se murmure et Luca de Meo, patron de Renault Group, ne serait pas contre cette coproduction. Normalement, la Smart #2 devrait utiliser une plateforme inédite sur laquelle Geely travaille, à moins que l’AmpR Small de Renault une fois raccourcie (la future Smart #2 devrait mesurer un peu plus de 3 mètres) puisse servir.

Volkswagen ID. 1

Le concept-car ID.Every1 donne une assez bonne idée de ce que sera la future minicitadine électrique à 20 000 € de la marque Volkswagen. Elle disposera de la plateforme MEBrevo (ex-MEB Entry), réservée aux nouvelles citadines (mais aussi SUV) d’entrée de gamme du groupe Volkswagen et cette auto pourrait avoir des cousines techniques chez Skoda et peut-être aussi chez Seat. Remplaçante de la petite Volkswagen e-Up !, cette auto n’arrivera sur le marché qu’en 2027. Sous son capot, c’est une traction, on trouve une motorisation électrique de 95 ch (vitesse maxi de 130 km/h), elle sera associée à une batterie (LFP) dont on ne connaît pas encore la capacité, mais l’on sait que l’autonomie sera de 250 km. D’un gabarit de 3,88 m, cette auto disposera d’un habitacle spacieux et d’un volume de coffre généreux (305 litres).

Les futures citadines polyvalentes

Si les minicitadines disposent d’une autonomie maximale de 300 km, ce ne sera pas le cas des citadines polyvalentes, qui pour plus de polyvalence avec les motorisations les plus efficientes, pourraient dépasser les 400 km d’autonomie. Afin d’être les plus attrayantes possibles, ces citadines électriques devraient afficher un tarif de base de 25 000 € pour ce qui concerne leur version d’entrée de gamme.

Cupra Raval

C’est au prochain Salon IAA de Munich que sera dévoilée la nouvelle Cupra Raval qui poursuit ses essais actuellement. Cette citadine d’allure sportive utilise la même plateforme (MEBrevo ex-MEB Entry) que la Volkswagen ID.2 qui sera présentée au même moment qu’elle dans le salon allemand. La citadine espagnole devrait disposer d’une motorisation électrique de 226 ch et va devenir la principale rivale de l’Alpine A290 avant que n’arrive la Volkswagen ID.2 GTI. Une version encore plus puissante (à deux moteurs ?) serait aussi prévue et devrait reprendre l’appellation VZ comme les autres modèles énervés de Cupra. La commercialisation de ce modèle est prévue pour 2026.

Nissan Micra

La nouvelle Nissan Micra, à l’instar de la génération précédente doit beaucoup à Renault puisqu’elle est conçue sur la base technique « AmpR Small » de la Renault 5 E-Tech Electric et assemblée dans la même usine qu’elle, à Douai dans le Nord. La citadine franco-japonaise disposera de deux options de batterie : 40 et 52 kWh, offrant une autonomie maximale de plus de 400 km. Elle devrait reprendre les mêmes motorisations que la R5, à savoir 95 ch et 120 ch pour la plus petite batterie et 150 ch pour la batterie de plus forte capacité. On peut imaginer après avoir vu le concept-car 20-23 présenté en 2023 à Londres qu’une version Nismo pourrait être envisagée mais bien après le lancement de la Micra prévue avant la fin de cette année.

Toyota Yaris Electrique

Pour la marque japonaise, ce n’est visiblement pas encore le moment du tout électrique pour la Yaris. Celle-ci viendra en temps et en heure mais on en reparlera après 2027, pour le moment ce sont les SUV électriques les plus importants pour le constructeur japonais. Toyota est l’une des marques qui patientent le plus avant de basculer dans le 100 % électrique.

Volkswagen ID. 2

Volkswagen espère que la Volkswagen ID.2 remplace la Polo dans le cœur des amoureux de la « fourmi » de VW. Il se peut que la marque de Wolfsburg baptise sa future citadine électrique du nom de Polo. Cette auto existera aussi en version GTI et devrait recevoir une motorisation électrique de 226 ch associée à une batterie de 56 kWh. Un concept-car ID. GTI Concept a précisé le style de cette future auto qui comme la ID.2 moins tonique utilise la base technique MEBrevo (ex-MEB Entry) et sera une traction, à la différence des ID.3, ID.4 qui sont des propulsions. D’autres marques de la galaxie Volkswagen pourraient disposer d’un modèle équivalent à la Volkswagen ID.2, c’est déjà le cas pour la Cupra Raval (l’ID.2 et la Raval vont être produites en Espagne dans la même usine), mais Skoda, Seat et pourquoi pas Audi, pourraient avoir le leur. L’ID.2 de série (inspirée du concept-car ID.2All) devrait être présentée en septembre prochain pour une commercialisation en 2026, la GTI arrivant quant à elle à la fin de 2026.