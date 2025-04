La survie des minicitadines et citadines passe par l’électrique !

Afin de faire face à des normes antipollution contraignantes, les constructeurs imaginent des dispositifs chargés de diminuer les rejets polluants de leurs moteurs thermiques. Mais cela à un coût qui augmente d’autant le prix des autos. S’il est envisageable de le faire pour des voitures de tailles compactes ou supérieures, cela pose des problèmes pour des micros et minicitadines, mais aussi pour les citadines.

Car tous ces dispositifs qu’ils soient mécaniques (piège à Nox, injection d’Adblue pour les moteurs diesels, filtre à particules…) ou électriques (hybridation mHEV, HEV et PHEV) prennent de la place et sont compliqués à installer sur de petites autos. D’autant plus que ces améliorations coûtent cher, ce qui augmente de manière importante leur tarif.

La bonne fée électricité

Afin de trouver une solution le plus rapidement possible à ces problèmes, les constructeurs ont pris la décision de supprimer l’offre Diesel de la gamme de petites autos. Et ils se sont résolus pour certains à supprimer carrément les minicitadines, parce que la marge bénéficiaire sur ce type de voiture n’était pas assez importante et qu’il était préférable d’investir dans de petits SUV plus au goût du public. Face à ce désamour des constructeurs, on aurait pu penser que dans l’avenir ce sont les berlines compactes qui serviraient d’entrée de gamme. Et bien non, car la providence veille, elle se nomme électricité.

Réduire la taille des autos pour les rendre abordables

Avec le passage au tout électrique, toujours programmé pour 2035, mais aussi afin de tenir les objectifs de réduction des rejets de CO2 les constructeurs ont dû investir massivement dans les motorisations électriques. Mais cette technologie coûte cher et les voitures électriques qui sont sur le marché affichent des tarifs élevés. La seule solution pour rendre la voiture électrique plus abordable et la rendre plus accessible à une majorité de la population, est de produire des autos de taille réduite. Ainsi en 2023, Luca de Meo, Président de l’ACEA (Association européenne des constructeurs automobiles) et patron du groupe Renault, dans une lettre adressée aux institutions européennes vantait les mérites des petites autos et des Kei Cars, qui sont spécifiques au marché japonais. Il indiquait que l’accès aux véhicules électriques étant très dépendante du prix et c’est pour cela qu’il plaidait pour une forte diminution des tarifs et sa solution, était de proposer des voitures plus petites, à l'exemple des Kei Cars japonaises.

Des citadines de toutes les tailles Dans la catégorie des citadines il y a de tout, on trouve ainsi des : Microcitadines : c’était la Smart Fortwo qui était la « grande » prêtresse de cette catégorie avec son gabarit riquiqui de 2,50 mètres pour la première génération (2,69 m pour les générations deux et trois). La production a été stoppée en mars 2024 à Hambach en Moselle, mais cette petite Fortwo pourrait revenir prochainement sur le devant de la scène en électrique grâce au constructeur chinois Geely propriétaire de la marque à 50 % avec Mercedes-Benz.

Minicitadines : avec ses 3,40 m de long, la première Fiat Panda (1980) a fait sensation, mais les Renault Twingo (1992) et Ford Ka (1996), puis la triplette Toyota Aygo, Citroën C1 et Peugeot 107 (2005) on fait beaucoup pour populariser le secteur des minicitadines. Ces autos ne dépassent pas les 3,80 m de long.

Citadines polyvalentes : les citadines polyvalentes affichent une longueur très proche ou dépassant légèrement les quatre mètres, et s'approchent de la catégorie supérieure des compactes. Elles ont moins de soucis pour intégrer les dispositifs antipollution modernes, mais elles devront passer rapidement à la motorisation électrique pour survivre. D'ailleurs, certaines proposent d'ores et déjà des versions équipées de motorisations 100 % électriques dans leur gamme.

Le retour de la Twingo

Si les Kei Cars japonaises ne sont pas importées chez nous du fait d’un coût d’adaptation aux règles de sécurité européennes trop élevé, les constructeurs songent d’ores et déjà à proposer des voitures électriques plus petites que les citadines polyvalentes. Fidèle à ses principes, Luca de Meo a en effet préparé une nouvelle Renault Twingo qui ne sera qu’électrique et reprendra le style de la première génération. Depuis quelques jours, on sait que Nissan aura aussi sa propre « Twingo » en association avec Renault.

20 000 € pour une minicitadine électrique !

Volkswagen ne pouvait pas laisser de côté cette catégorie. Si les Volkswagen Lupo (1998-2005) et Volkswagen Fox (2005-2011) n’ont pas laissé un souvenir impérissable dans nos mémoires, la petite UP! qui a pris la suite a connu une longévité exceptionnelle, mais n’est désormais disponible que sur stock. Pour la remplacer, Volkswagen a présenté en début d’année le concept-car Volkswagen ID.Every1 qui est pratiquement la version de série de la petite électrique que le constructeur compte commercialiser au tarif de 20 000 €. Si grâce à une taille réduite, les tarifs d'entrée de gamme électrique diminuent, 20 000 € reste quand même une somme élevée que de nombreux clients ne pourront verser pour se doter d’une auto qui, à cause d’une autonomie réduite (250 km en moyenne), restera cantonnée la plupart du temps à la conduite urbaine ou périurbaine. C’est pour cela que certains constructeurs poursuivent la commercialisation de leurs petites autos thermiques, au tarif bien moins élevé qu’une électrique. C’est le cas de Toyota avec sa Aygo X, de Hyundai avec sa i10 (tout en proposant la Hyundai Inster électrique), de Kia et de sa Picanto, de Suzuki et sa Ignis, etc. Enfin, si Fiat conserve la Panda thermique dans son catalogue, la marque italienne va à contrecourant des autres constructeurs, puisqu’après avoir proposé sa Fiat 500e uniquement électrique, il va la doter d’un moteur thermique hybride dans les prochains mois afin de rehausser le niveau des ventes.

Les citadines thermiques jouent la montre

Enfin, pour les constructeurs qui proposent des citadines polyvalentes, la tendance est de rester le plus longtemps possible avec le modèle thermique ou bien de pratiquer une double offre électrique et thermique, en attendant que les ventes électriques progressent dans de fortes proportions. Ainsi le groupe Stellantis propose chez Lancia l’Ypsilon électrique et thermique, c’est le cas également de la Peugeot 208, de l’Opel Corsa et de la toute récente Fiat Grande Panda. Renault pour sa part conserve sa Clio qui va changer de génération tout en mettant en avant la nouvelle R5 E-Tech Electric. Mini dispose d’une nouvelle Cooper trois portes à motorisations électriques mais aussi d’un modèle à cinq portes, qui est équipé de moteurs thermiques. On peut imaginer que dans les prochains mois, lorsqu’arriveront de nouvelles citadines électriques, la citadine thermique qui existe déjà au catalogue cohabitera pendant de longs mois avec la nouveauté électrique avant de s’effacer.