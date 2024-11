Surprise en plein essai routier, la Renault Clio 6 se prépare et elle sera thermique !

Au dernier Mondial de l’automobile on a pu voir les dernières réalisations électriques de Renault dont les Renault 5 et Renault 4 E -Tech Electric. On a pu aussi découvrir le concept-car de la future Renault Twingo qui sera elle aussi dotée de batteries. Mais parmi les futures citadines de la marque, toutes ne céderont pas à la mode du « zéro émission », c’est le cas de la prochaine Renault Clio.

Parce que 2035 et le passage au tout électrique en Europe est proche, mais qu’il reste encore plus de dix ans à attendre que les constructeurs, face à des ventes de voitures électriques qui n’atteignent pas les objectifs, vont avoir un peu de mal à se défaire de leurs autos à moteur thermique. Ainsi si la nouvelle Renault 5 électrique est déjà là, Renault va poursuivre son « aventure thermique » avec le sixième opus de la Clio.

Du thermique pour maintenir la production

La prochaine génération de la Clio devrait être présentée l’an prochain avec une arrivée sur le marché au début 2026. Bien entendu, si les motorisations sont thermiques elles seront fortement électrifiées afin de passer les nouvelles normes européennes. Face à l'électrique dont la courbe des ventes ne décolle pas vraiment, le thermique permet de conserver un niveau de ventes et un volume de production élevés et la Clio, star des citadines avec la Peugeot 208, ne peut pas encore se passer de moteurs à explosion.

Une partie arrière avec de nombreuses modifications

On peut apercevoir sur ce prototype la nouvelle calandre constituée de multiples logos en forme de Losange, on voit aussi les feux de jour, qui semblent avoir été simplifiés par rapport à ceux de la Renault Clio 5 Phase 2. On note aussi que la porte arrière a été modifiée tout comme le dessin du hayon qui est, de profil, plus vertical sans sa partie basse. La nouvelle Clio 6 qui circule encore très camouflée conserve encore de nombreux secrets et nous ne manquerons pas de reparler d’elle lorsqu’elle recroisera la route de nos chasseurs de scoop.