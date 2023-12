Bientôt des kei cars à la japonaise en Europe ?

C’est lors d’un manifeste cosigné par les différents constructeurs, membres de l’ACEA (Ford, Honda, Hyundai, Renault Group, Toyota…), que son patron a évoqué une nouvelle fois les kei cars. Cette catégorie de voiture est spécifique au marché japonais en se voulant économique et peu encombrante. En effet, leur longueur maximum ne peut dépasser 3,40 m, la largeur 1,48 m et la cylindrée de leur moteur 660 cm3. Ces petites voitures ont représenté près de 40 % des ventes en 2020.

Si le moteur thermique n'est plus de la partie, Luca de Meo souhaite exporter le concept en Europe en créant une catégorie spécifique. Ces autos se placeraient ainsi entre les quadricycles (Citroën Ami, Fiat Topolino, voitures sans permis) et les citadines (Fiat 500, futures Renault Twingo et ID.2).

Renault pourrait ainsi profiter pleinement de l’Alliance avec Nissan et Mitsubishi pour développer ce segment. Nissan dispose dans sa gamme plusieurs modèles (Sakura, Days, Roox…), tout comme Mitsubishi (Delica Mini, eK X EV).

Des modèles à partir de 15 000 € ?

Seulement, tout n’est pas si simple puisque ces véhicules ne répondent pas aux exigences de sécurité imposées en Europe. Ils ne pourraient pas être importés tels quels. En revanche, leur faible taille, associée à un équipement complet, mais sans gadget, et à une batterie d’une capacité raisonnable et suffisante pour un usage urbain, permettrait de contenir les coûts.

Luca de Meo a annoncé que la future Renault Twingo se situerait sous la barre des 20 000 €. Il se pourrait d’ailleurs que le constructeur français s’associe à Volkswagen pour la développer. Ainsi, ce dernier aurait une ID.1 à prix comparable dans son catalogue. Ces kei cars pourraient alors descendre d’un étage pour être proposées à 15 000 €.

Par le passé, certains modèles comme le Suzuki Wagon R, ont déjà tenté l'expérience sur le Vieux Continent, sans grand succès. Cependant, l'époque n'est plus la même, et la nécessité de proposer des modèles électriques à prix raisonnable est aujourd'hui inédite.