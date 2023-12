De l'Alliance vont naître de nouvelles Mitsubishi et Nissan

Comme dans les vieux couples, il est parfois nécessaire de s’éloigner pour mieux se retrouver. C’est semble-t-il le cas de l’Alliance Renault-Nissan. Mercredi 6 décembre, les dirigeants de Mitsubishi Motor (Takao Kato), de Nissan (Makoto Uchida), de Renault (Jean-Dominique Senard) ainsi que son directeur général (Luca de Meo) ont présenté les futurs projets.

Du côté de Mitsubishi, on connaît déjà les récentes Colt et ASX qui sont en réalité des Renault Clio et Captur simplement rebadgées. Si cette méthode n’a pas toujours porté ses fruits par le passé, un troisième modèle fourni par Renault est annoncé. De plus, un SUV électrique du segment C prévu pour le marché européen est également dans les cartons. Il sera développé et produit par Ampère, dont Mitsubishi va y investir 200 millions d’euros. Pour ces deux futurs modèles, aucune date de lancement n’est donnée.

Par ailleurs, le Outlander bâti sur la plateforme CMF-CD, mais utilisant la technologie hybride rechargeable Mitsubishi arrivera en Europe au second semestre 2024.

Bientôt la Micra, mais pas que...

Nissan, l’autre firme japonaise, va investir dans l’entité The Future is Neutral chargée de l’économie circulaire, mais a surtout mis 600 millions d’euros sur la table pour l’entité Ampère. Nissan fait donc appel à Ampère pour sa prochaine Micra, qui sera la cousine technique de la Renault 5. Elle sera produite à Douai dans le Nord et arrivera en 2025. Pour les deux crossovers, basés sur la plateforme CMF-EV, aucune date n'est avancée. Cependant, nous savons que la prochaine Leaf prendra de la hauteur et que sa commercialisation débutera en 2025 et qu'un Juke électrique se prépare.

Par ailleurs, à l’image du partenariat entre Toyota et le Stellantis pour les véhicules utilitaires, Nissan reconduit le sien avec Renault pour ses VU au-delà de 2027.