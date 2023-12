Comment la Nissan Leaf veut redevenir branchée

Lancée en 2010, la Nissan Leaf n’a jamais été considérée comme une auto particulièrement audacieuse ou belle. Mais elle avait le mérite en ce temps-là d’être le seul modèle électrique du marché dans cette taille de voiture, ce qui lui a tout de même permis de se vendre à quelque 303 678 exemplaires jusqu’en 2017. La seconde génération du modèle, arrivée en 2017, compose elle avec une concurrence nettement mieux armée qui complique sensiblement sa carrière. Résultat, elle se vend nettement moins bien. Chez nous en Europe par exemple, il ne s’en est vendu que 11 568 sur les dix premiers mois de l’année 2023 d’après les journalistes d’Automotive News. Dans le même temps, la MG4 s’est écoulée à 52 520 unités sur le Vieux Continent.

Cette Leaf doit heureusement passer à une toute nouvelle mouture, dont la production démarrera en 2025 à l’usine de Sunderland au Royaume-Uni. Et elle va changer totalement d’approche, la silhouette de compacte du modèle actuel ne plaisant pas particulièrement aux clients. La troisième mouture jouera ainsi les crossovers et s’inspirera du concept-car Chill Out dévoilé en 2021.

Une meilleure technologie aussi

Pour se mettre à la page, la future Leaf progressera inévitablement sur le plan technologique. Elle reposera sur la même plateforme que les Renault Mégane E-Tech et autres Nissan Ariya, avec des batteries « Gen5 » offrant 30% de densité énergétique en plus par rapport aux accumulateurs de la Leaf 64 kWh actuelle. Il faudra également que l’auto progresse à l’intérieur, la qualité de finition et le style ne faisant pas partie des points forts de l’auto actuellement. Notez que cette future Leaf sera suivie d’un Juke 100% électrique et d’un SUV familial à zéro émission un peu plus tard.