Nissan dévoile son avenir électrique avec quatre concepts

En pleine relance, Nissan a présenté ce lundi un plan à long terme, nommé Ambition 2030. Pour accélérer sa transition électrique, la marque sort les gros moyens, avec un investissement de plus de 15 milliards d'euros au cours des cinq prochaines années. C'est deux fois plus que sur la période 2010-2020.

En 2026, la firme nippone compte ainsi réaliser 75 % de ses ventes européennes avec des modèles électrifiés. L'Europe sera clairement en avance, puisque l'objectif du constructeur est d'être à 55 % au Japon, 40 % en Chine et 40 % aux États-Unis… en 2030 pour ces derniers. À la fin de la décennie, une Nissan sur deux sera électrique ou hybride.

Nissan a été un pionnier sur le marché de la voiture électrique, sa Leaf ayant même été le premier modèle démocratisant ce type de motorisation. Mais, depuis, le japonais s'est fait rattraper et dépasser par des concurrents. Dévoilé il y a plus d'un an, le SUV Ariya n'est toujours pas dans les concessions.

Pour rattraper le temps perdu, Nissan va enchaîner les présentations. D'ici la fin de la décennie, Nissan va lancer 23 nouveaux modèles électrifiés, dont 15 seront 100 % électriques. 20 modèles électriques ou hybrides, avec la technologie e-Power, seront même lancés dans les cinq ans.

Nissan a montré quatre concepts électriques lors de la présentation Ambition 2030. Le Max-Out est une sportive à deux places, découvrable, promise ultra légère. Le Surf-Out est un pick-up, capable de montrer que l'électrique peut convenir à un usage utilitaire et hors piste. Le Hang-Out est un petit monospace, qui profite de la technologie électrique pour maximiser la place à bord, grâce notamment à un plancher plat et des roues dans les coins.

Ces trois concepts sont toutefois pour l'instant au stade virtuel, avec d'ailleurs peu d'infos. La marque évoque pour eux la technologie des batteries solides, encore au stade de développement. Nissan espère lancer une usine pilote en 2024 et commencer la production en série en 2028. Les batteries solides permettent de faire fondre le temps de recharge.

Le dernier concept est plus concret, puisqu'une maquette a été montrée. Il s'agit du Chill-Out, un crossover compact. Il est basé sur la nouvelle plate-forme électrique partagée avec Renault, la CMF-EV. Sa version de série, attendue d'ici 2024, remplacera la Leaf. Après un teaser il y a quelques mois, les photos du jour donnent un bon avant-goût du modèle, qui prendra la forme d'un SUV coupé. On découvre ainsi les grandes lignes de la proue et de la poupe.