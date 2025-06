On ne pourra plus se moquer de la Nissan Leaf de base

Nissan vient de lever le voile sur la Leaf de troisième génération. La compacte 100% électrique du constructeur japonais, toujours en grandes difficultés financières actuellement, devient un peu plus petite avec une longueur de 4,35 mètres contre 4,49 pour le modèle qu’elle remplace. Elle se transforme aussi une sorte de « crossover » alors que les deux premières générations du modèle préféraient une silhouette de compacte plus « classique ».

Un petit détail de cette nouvelle Leaf de troisième génération a vite capté toute l’attention de certains observateurs : sur le configurateur de sa version américaine, il était possible d’afficher le design de sa finition de base et de le comparer avec celui du modèle haut de gamme. Et il y avait une grosse différence au niveau de la poupe : le modèle le plus huppé bénéficiait d’un éclairage à LED sophistiquées, comprenant des blocs sur la malle noire. La Leaf la moins chère, en revanche, se contentait des deux blocs d’éclairage principaux et ne faisait même pas l’effort de peindre sa malle en noir.

Une « erreur »

Comme l’a précisé un communicant de Nissan aux journalistes de Carscoops, il s’agissait en fait d’une erreur : la Leaf de base n’a toujours pas droit aux blocs de feux additionnels sur la malle, mais elle possède bien une partie haute de cette malle peinte en noir comme la déclinaison haut de gamme.

Sous les 30 000€ ?

On attend toujours de connaître le prix de cette nouvelle Leaf, qui disposera de batteries d’une capacité de 52 kWh dans sa version de base (avec un moteur de 177 chevaux) offrant théoriquement une autonomie maximale WLTP de 436 km. Sachant que les citadines offrant une capacité de batterie similaire démarrent désormais largement sous les 30 000€ (27 500€ par exemple pour une Peugeot E-208), elle devra viser cette limite dans sa déclinaison d’entrée de gamme si elle espère toucher une clientèle nombreuse.