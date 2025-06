La Renault 5 électrique pourrait avoir un nouveau clone

Si vous suivez de près l’actualité automobile, vous savez qu’on compte déjà trois autos partageant la même plateforme AmpR Small inaugurée par la Renault 5 E-Tech électrique l’année dernière : cette fameuse nouvelle R5, mais aussi sa cousine sportive de chez Alpine l’A290 et la toute dernière Nissan Micra, elle aussi basée sur les mêmes éléments de base avec un design extérieur relativement éloigné de celui des deux Françaises.

Eh bien d’après les journalistes allemands d’Automobilwoche, il y en aura bientôt une quatrième : Mitsubishi plancherait sur une adaptation de la Renault 5 dans sa gamme, avec des modifications moins profondes que celles apportées par Nissan. Le projet tablerait sur une commercialisation en 2027.

Encore une Renault rebadgée ?

Il faut dire que Mitsubishi exploite déjà à fond les synergies techniques avec Renault dans sa gamme européenne. Ou plutôt, les fournitures de modèles complets : la Colt est une Clio rebadgée, l’ASX est un Captur à peine modifié et le futur Eclipse Cross sera un Scénic retouché.

Même si les liens entre Renault et Nissan se sont éloignés ces dernières années, Mitsubishi (dont Nissan est l’actionnaire principal) s’appuie plus que jamais sur la marque au losange pour étoffer son catalogue du Vieux continent. Seuls la vieillissante micro-citadine Space Star, l’Eclipse Cross (appelé à disparaître dès cette année) et le nouvel Outlander conservent une conception 100% Mitsubishi.