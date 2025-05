Mitsubishi fait des infidélités à Renault sur ses voitures électriques

Sur le marché européen, Mitsubishi profite à fond de synergies nouées avec Renault. Sa citadine Colt est une jumelle de la Clio, son SUV citadin ASX est devenu un clone du Captur et la marque aux diamants doit bientôt lancer un SUV compact 100% électrique très proche du Scénic E-Tech Electric.

Mais le constructeur japonais ne compte évidemment pas que sur Renault pour développer de nouveaux modèles sur certains marchés spécifiques : il s’en remet aussi à d’autres marques, avec toujours la volonté de « rebagder » des modèles plutôt que d’assumer en interne tout le développement technique de ces véhicules.

Un petit SUV électrique pour les Australiens

Ainsi, on apprend par les journalistes d’Automotive News que Mitsubishi a fait appel à Foxtron pour ajouter un petit SUV électrique à son catalogue. A son catalogue de l’autre bout du monde plus précisément, puisqu’on parle du marché australien spécifiquement (et de celui de Nouvelle-Zélande).

C’est le Foxtron Model B qui sera « rebadgé » à cette occasion, avec un design extérieur probablement identique aux logos près et juste quelques efforts de style pour l’intégrer dans la gamme Mitsubishi. On parle d’un véhicule très compact (4,32 mètres de long) équipé de batteries de 60 kWh de capacité.

Foxtron, pas un hasard ?

Ce partenariat entre Mitsubishi et Foxtron n’a sans doute rien d’un hasard : Foxtron, c’est un constructeur automobile taiwanais fondé en 2020 par le géant de l’électronique Foxconn, qu’on sait en discussions avec Nissan pour une éventuelle collaboration très poussée afin de sauver le géant japonais. Rappelons que Nissan est le principal actionnaire de Mitsubishi. Ce partenariat entre Foxtron et la marque aux diamants est-il le signe que les tractations évoluent dans la bonne direction entre Foxconn et Nissan ?