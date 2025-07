Viendra-t-il en Europe ? Le nouveau Mitsubishi Pajero est en essai en Espagne.

Pour Mitsubshi, l’actualité c’est la découverte du SUV Grandis qui est le clone du Renault Symbioz. Ce modèle vient d’être présenté et il sera en vente à partir de novembre prochain. Mais à part tous les modèles Renault rebadgés, la marque japonaise a également des modèles plus personnels, on pense bien sûr au Mitsubishi Outlander, mais pas que.

Parmi les modèles qui ont apporté beaucoup à Mitsubishi, il y a des 4x4, parmi ceux-ci le Pajero est l’un des plus connus, car il a brillé au Paris-Dakar en remportant l’épreuve 12 fois entre 1985 et 2007. Ce modèle qui a vu sa production stoppée en 2021 va revenir sur le devant de la scène avec une nouvelle génération.

Une gamme de clones et des modèles spécifiques

La prochaine génération du Mitsbushi Pajero, c’est celle qui est en essai sur les routes espagnoles. Un modèle qui n’est pas un clone d’un modèle Renault comme peuvent l’être les Mitsubishi Colt (clone de la Renault Clio), Mitsubishi ASX (clone du Renault Captur) et le tout nouveau Mitsubishi Grandis (clone du Renault Symbioz). Pourtant, il y a quelques éléments de Renault dans ce modèle à commencer par la plateforme.

Une base technique Renault-Nissan

En effet la base technique de ce nouveau Pajero est une Renault-Nissan CMF-CD, une plateforme qui sert à l’actuel Nissan Patrol (qui n’est pas en vente chez nous), mais aussi au Renault Austral et qui sert également au nouveau Mitsubishi Outlander. Un Mitsubishi Outlander qui va vraisemblablement prêter sa motorisation hybride rechargeable essence au Pajero. Il s’agit d’un bloc quatre cylindres 2.4 MIVEC associé à une motorisation électrique, les deux moteurs affichent une puissance combinée de 306 ch et l’Outlander capable de rouler 85 km (norme WLTP) en mode électrique.

En Europe en 2026 ?

Ce modèle qui se nomme Montero aux États-Unis reprend donc la plateforme et des éléments du Nissan Patrol, mais affiche un avant et un arrière distincts ainsi que des vitrages et des passages de roues différents. Pour le moment, on ne sait pas si ce modèle sera commercialisé chez nous. Nos chasseurs de scoop nous indiquent qu’il est peu probable qu’il soit disponible en Europe, Mitsubishi ayant pour le moment suffisamment de modèles dans la gamme pour les prochaines années. Le nouveau Pajero devrait être proposé sur certains marchés en 2026.