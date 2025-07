Dans sa nouvelle pub, Feu Vert sauve la terre

Depuis quelque temps, une bourrasque semble souffler sur l’univers, tellement policé, de la communication des centres auto. Ils nous avaient habitués, depuis des décennies, à des tentatives d’humour pas forcément de haute volée, à l’image du « pas de stress, y a poing S » de l’inénarrable Patrick Bosso. Des pubs se contentant de mettre en avant leurs promos et leurs remises.

Mais voilà que, tel un cheval cabré, Motrio a déboulé dans ce monde feutré ou Norauto, attendrissant, nous vendait ses qualités avec une reprise de Jimmy Cliff. La filiale de Renault a renvoyé ses copains à la préhistoire de la pub avec son mécano qui murmure à l’oreille des Clio fatiguées.

Alors Feu vert a décidé ne pas se laisser faire. Fini le chat (aux yeux évidemment verts) sagement hissé sur un pneu pour vanter la promo du mois, le voilà de retour dans une superproduction tout aussi cinématographique que son concurrent.

Même esprit, même agence

Hasard ou coïncidence ? Sa nouvelle pub est signée Buzzman, la même agence que celle qui a créé celle de Motrio. Sauf que le western a laissé sa place à un énorme blockbuster américain, avec gros son, visages préoccupés et lumière bleutée flippante.

Le monde a peur car un vaisseau spatial stationne au-dessus des centres auto de la marque. Le gouvernement s’affole, et la présidente réunit une cellule de crise dans une base militaire secrète. Il faut un plan pour sauver le monde et un super-héros pour l’exécuter. Mais qui est suffisamment courageux ?

Midas au pays des zombies ?

Il n’y en a qu’un et c’est, bien évidemment, le chat Feu Vert. Il prend la tête des opérations et décide d’aller à la rencontre des aliens devant une foule morte de trouille. Un affreux extraterrestre à 6 pattes descend du vaisseau et le greffier lui demande, logiquement, s’il est venu pour détruire la terre. Réponse de l’Alien : « t’es ouf, mec, on vient pour la révision du vaisseau, vous êtes 36 % moins cher ».

Le message de la remise est passé au-delà de la galaxie. Feu Vert est de retour dans le game et inonde les écrans télé et les réseaux sociaux en plusieurs durées de son blockbuster. Le monde attend la réaction des autres centres auto. Norauto en version Heroic Fantasy ? Midas au pays des zombies ? On trépigne d’impatience.