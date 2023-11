Mitsubishi aura bientôt son Renault Scénic électrique

La marque Mitsubishi est désormais habituée aux « rebadgages » de véhicules Renault. Dans la gamme actuelle de la marque aux diamants en Europe, on trouve déjà deux modèles identiques aux badges près à ceux commercialisés par Renault : l’ASX (un Captur à peine modifié) et la Colt (une Clio maquillée). Mais alors que les liens entre Renault, Nissan et Mitsubishi sont en train de beaucoup changer, Mitsubishi ne va pas arrêter pour autant cette stratégie.

D’après les journalistes allemands d’Automobiwoche, le prochain modèle de Renault à être répliqué dans la gamme de Mitsubishi sera le Scénic E-Tech, ce SUV familial compact équipé de motorisations 100% électriques qui concurrencera le nouveau Peugeot E-3008 dès l’année prochaine. Il faudra donc s’attendre à découvrir bientôt un Scénic orné des trois petits diamants au lieu du losange, avec juste quelques petits efforts pour l’intégrer au mieux dans l’univers stylistique de Mitsubishi.

Et bientôt la R5 ?

D’autres modèles électriques repris des marques de l'ancienne Alliance suivront chez Mitsubishi dans les années à venir. On se dit que la nouvelle Renault 5, qui doit d’ailleurs se retrouver chez Nissan sous le nom de Micra avec un design profondément différent, pourrait constituer une excellente base pour Mitsubishi au rôle de la citadine électrique en complétement (ou en remplacement ?) de la Colt. Mais c’est surtout la future Leaf de troisième génération qui devrait être mise à profit par Mitsubishi pour élargir sa gamme de véhicules électriques. Et toujours pas de Lancer Evolution turbo à l’horizon, évidemment.