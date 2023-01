Essai - Mitsubishi ASX (2023) : dupliquer c'est gagné

En bref



SUV urbain

À partir de 24 990 €

Moteurs hybrides

Jusqu’ici, Mitsubishi était le parent pauvre de l’Alliance Renault/Nissan. L’Europe qui n’est pas un marché prioritaire pour le constructeur a vu ses ventes s’effriter aussi vite que sa gamme. Au 1er janvier 2023, celle-ci se résumait à deux voitures : la Colt et l’Eclipse Cross. La marque japonaise détenue à hauteur de 34% par Nissan, elle-même détenue à 43% par Renault, met enfin à profit ces participations croisées pour accueillir de nouveaux modèles au sein de sa gamme.

Ce partenariat donne naissance en premier lieu à la nouvelle génération d’ASX, un SUV urbain polyvalent. Nul besoin d’être physionomiste pour distinguer un Renault Captur. Comme de nombreux constructeurs auparavant, Mitsubishi profite de la synergie de groupe pour enrichir sa gamme à moindres frais. En effet, le nouveau ASX est fabriqué sur les lignes de l’usine Renault de Valladolid. Il en reprend, le châssis, l’intérieur et pour le moment les motorisations. Cette stratégie, la marque la reproduira à la rentrée avec la Colt qui sera un clone de la Clio. Avec le Captur pour base, l’ASX profite d’un ADN de champion. Le Français truste les meilleures ventes de la catégorie dans l’Hexagone depuis son lancement.

Extérieurement, Mitsubishi fait le minimum syndical pour marquer sa différence. Seuls la calandre, le logo et lettrage sont propres à la marque japonaise. Pour le reste, le nouveau ASX est un clone du Captur. On retrouve ainsi les principaux éléments du Français comme les feux de jour en forme de C, le capot nervuré et le toit contrasté. A bord c’est encore pire. Seuls le blason sur le centre du volant change et le levier de vitesses changent, ce qui n’est pas forcément un handicap en matière de qualité perçue et d’aménagement. On retrouve du coup un habitacle bien construit et recouvert de matériaux souples sur les parties hautes. Le grand écran tactile en position verticale et l’instrumentation numérique sont aussi de la partie. Le système multimédia « Easylink » n’est pas aussi performant que le dernier système OpenR de la Mégane, mais il a le mérite de fonctionner correctement et d’être compatible Android et Carplay.

L'habitabilité arrière est correcte en espace aux jambes et à la tête, et la banquette coulissante est judicieusement reprise. Elle permet de moduler le volume de coffre, qui passe de 332 litres banquette reculée à 401 litres, sur les versions hybrides et de 404 à 536 litres sur les versions thermiques.

Plus cher mais mieux équipé

Le contenu en équipements se calque sur celui de Renault, certes, mais pas le contenant. En effet, Mitsubishi propose moins d’options, préférant miser sur des finitions plus complètes, donc plus chères. On observe ainsi une différence de prix d’en moyenne 2 000 € à motorisations et finitions proches.

À titre d’exemple, notre version d’essai un ASX HEV 145 en finition haut de gamme « Instyle » est facturée 37 990 € contre 34 400 € pour un Renault Captur HEV 145 en finition « Iconic ». Ici, le japonais embarque de série le système Audio Bose, le toit panoramique ou encore le système de conduite semi-autonome. Des équipements facturés en option chez Renault. A cela, il faudra ajouter un argument de poids : une garantie de 5 ans ou 100 000 km, plafonnée à 2 ans/kilométrage illimité pour le modèle du Losange.