EN BREF Citadine polyvalente essence et hybride De 67 à 143 ch pour le modèle hybride À partir de 17 990 €

La Mitsubishi Colt, on la connaît déjà. Cela fait en effet plus de 45 ans qu'elle arpente les routes du monde entier. Nous en sommes aujourd'hui à la 7e génération, et même la huitième si l'on considère (c'est notre cas) les modèles Colt de 62 à 71 comme une première génération. Le constructeur considère que nous en sommes à la 7e, ils prennent donc comme point de départ le modèle de 1978. Et parlent d'une toute nouvelle génération, représentant le retour de la marque sur le segment B, celui des citadines polyvalentes, 10 ans après l'arrêt de la Colt 6 (ou 7 donc) en 2013...

dailymotion Essai vidéo - Mitsubishi Colt (2023) : quel intérêt face à la Renault Clio ?

Toute nouvelle génération ? Pour eux oui, pour nous, non. En effet, seuls les aveugles n'auront pas reconnu que cette itération est tout simplement un "vil" rebadgeage de la Renault Clio, de la même façon que le nouvel ASX était un rebadgeage du Captur.

Et tout comme pour ce dernier, les équipes de design du constructeur japonais ont été au plus économique. Aucune pièce de tôlerie n'est modifiée. Du coup, il faut sortir la loupe pour voir les différences. On exagère bien sûr, mais c'est en tout cas déceptif. On aurait tous apprécié que, même en reprenant les dessous de la française, la Colt se démarque esthétiquement beaucoup plus.

Esthétiquement, difficile de ne pas reconnaître une Clio

En clair, seule la calandre est différente, avec le logo aux trois diamants, encadré de deux ailettes chromées, et le design des feux diurnes est un peu modifié. De loin, on ne fera pas la distinction.

À l'arrière, le losange Renault disparaît pour laisser place à une protubérance peu gracieuse qui intègre la caméra de recul. Et le nom de la marque se retrouve en toutes lettres, barrant le bas du hayon sur toute sa largeur. Un peu "too much". Et sur notre version d'essai hybride, les portières avant arborent un sigle "hybrid EV", quand la Clio hybride n'en a pas... Et c'est tout. Ah si, les jantes sont spécifiques à la Colt, quand l'ASX reprenait celles du Captur.

Dans l'habitacle, c'est encore pire, puisque pour le coup, et logo sur le volant mis à part, la planche de bord est strictement identique. Et dans 4,05 m de longueur, l'habitabilité arrière et le volume de coffre sont identiques, sans surprise. Soit un espace correct, sans plus, pour les passagers, que ce soit au niveau des jambes ou de la tête, et un bel espace pour les bagages, avec 391 litres annoncés (1 069 litres banquette rabattue), mais l'on sait pour l'avoir vérifié sur la Clio que ce chiffre est un peu surévalué.

Techniquement, aucune différence, et abandon du diesel

Techniquement, aucune modification sur la Colt par rapport au modèle au losange. On perd juste au passage certains moteurs, en l'occurrence le diesel, et le GPL. Sont conservés le 3 cylindres 1.0 SCe, rebaptisé MPI, en version atmosphérique 67 ch (5,2 l/100 km et 118 g de CO2 par km) et turbo 90 ch (5,1 l/100 km et 116 g de CO2 par km), et le bloc hybride, qui fait l'objet de cet essai (4,2 l/100 km et 94 g de CO2 par km).

Pour rappel, il est composé d'un bloc essence 4 cylindres de 94 ch, et de deux moteurs électriques, un de 49 ch et un alternodémarreur de 20 ch, pour une puissance cumulée de 143 ch. La petite batterie hybride propose une capacité de 1,2 kWh et permet d'évoluer pendant environ 2 km en 100 % électrique, à une vitesse maxi de 75 km/h quand on verrouille le mode "EV".

Côté châssis on retrouve une suspension de type pseudo MacPherson à l'avant et un essieu arrière semi-rigide, tandis que les 4 freins sont à disques.