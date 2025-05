Le nouveau Mitsubishi Eclipse Cross sera un Renault Scénic avec des diamants

Chez Mitsubishi les noms restent même s’ils doivent désigner des modèles qui n’ont plus rien à voir leurs prédécesseurs. Ainsi, la Colt autrefois conçue en interne est désormais une Renault Clio rebadgée. Quant au petit crossover ASX, il s’apparente à un Captur avec une face avant différente.

Et dès le mois de septembre 2026, on pourra aussi découvrir une toute nouvelle génération du SUV Eclipse Cross. Mais alors qu’on connaît ce nom d’un SUV familial compact commercialisé entre 2017 et 2021 sur notre marché avec des motorisations thermiques sous le capot, il s’apposera cette fois sur la poupe d’un SUV entièrement électrique.

Un Renault Scénic rebadgé ?

Et un SUV électrique qu’on connaît bien puisqu’on parle du Renault Scénic E-Tech Electric, qui va lui aussi trouver son chemin dans la gamme de Mitsubishi grâce à un accord industriel entre les deux marques et un « rebadgage ».

Le constructeur japonais précise d’ailleurs déjà que ce futur Eclipse Cross laissera le choix entre les deux tailles de batteries du Scénic actuel : « le nouvel Eclipse Cross sera disponible dès son lancement au quatrième trimestre 2025 avec une version grande autonomie, suivie d’une version moyenne autonomie en 2026 ». On parle vraisemblablement des accumulateurs de 87 kWh et de ceux de 60 kWh.

Made in France

Et comme le Scénic E-Tech Electric, ce cousin japonais sera assemblé en France dans l’usine de Douai. Il sera donc logiquement éligible au bonus écologique français, s’il existe toujours d’ici l’année 2026 bien évidemment.