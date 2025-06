Pourquoi vous devriez attendre quelques jours avant d'acheter votre voiture électrique

Le bonus écologique français réservé aux voitures électriques neuves a encore baissé cette année : il n’est plus que de 2 000€ pour la majorité des acheteurs de ces véhicules et de 4 000€ pour ceux aux faibles revenus (au revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 €).

Mais comme le rapportent les journalistes des Echos, le gouvernement français veut désormais revoir à la hausse le montant de ce bonus écologique. Impossible, pourtant, d’arriver à augmenter les dépenses publiques réservées à cette aide dans le contexte actuel où l’Etat doit justement trouver le moyen de faire des économies. Voilà pourquoi il va utiliser un levier inédit pour financer ce bonus écologique à partir du mois de septembre 2025.

Un bonus financé par les certificats d’économie d’énergie

L’idée ? Utiliser les fonds générés par le système des certificats d’économie d’énergie pour financer ce bonus écologique français et non plus ceux du budget général. Ce sont les énergéticiens eux-mêmes qui apportent les fonds de ces CEE et l’Etat prévoit de piocher dans ces réserves pour débloquer ce bonus écologique avec plus de liberté (sachant qu’on parle de fonds compris entre 4 et 6 milliards d’euros chaque année).

De cette façon, l’État pourra ainsi augmenter le montant de ce bonus écologique : au moins 3 100€ au lieu de 2 000€ pour les ménages les plus riches et même 4 200€ au lieu de 4 000€ pour les plus modestes. Avec davantage de tranches concernées par ce bonus maximal.

A partir de septembre 2025 ?

Toujours d’après les journalistes des Echos, ce nouveau bonus écologique français sera soumis le 17 juin prochain au Conseil supérieur de l’énergie et doit devenir effectif à partir du 1er juillet 2025. En principe, il y aura donc bientôt une bonne nouvelle pour tous ceux qui prévoient d’acheter une voiture électrique neuve éligible au bonus écologique.