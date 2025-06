Une ceinture de sécurité intelligente chez Volvo ?

Quoi de plus normal pour l'inventeur de la ceinture de sécurité à trois points (en 1959 !) que de repenser le système, à l'heure où les puces électroniques envahissent les véhicules ? Le principe imaginé par Volvo : utiliser les données collectées par les capteurs intérieurs et extérieurs pour adapter la ceinture à la situation et au profil de chaque individu, telles que sa taille, son poids, sa morphologie et sa position d’assise.

Une technologie reposant sur une évolution significative du prétensionneur de ceinture (inventé en 1980 par Mercedes - en même temps que l'airbag) qui, comme son nom l'indique, tend la sangle pour plaquer l'occupant au dossier : la plage de réglages intègre onze profils et augmente les possibilités d'ajustement en fonction de chaque situation.

En utilisant les données de différents capteurs (extérieurs, intérieurs et de collision), le calculateur de la voiture analyse les spécificités du choc (direction, vitesse, position du passager) qu'elle partage avec la ceinture de sécurité. Celle-ci sélectionne alors le réglage approprié en une fraction de seconde.

Par exemple, un occupant de grande taille bénéficiera, en cas d'accident, d’une tension plus élevée pour réduire le risque de blessure à la tête. Dans le cas d’une collision plus légère, et si l’occupant est plus petit, la ceinture sera moins serrée pour réduire le risque de fractures des côtes.

Une technologie que l'on trouvera tout d'abord sur le futur SUV familial électrique EX60 en 2026, et par ailleurs mise au point dans le centre de crash-tests maison de Torslanda (Suède) qui fête son 25e anniversaire cette année.