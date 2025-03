Il y a quelques jours, nous étions en Suède pour observer en avant-première la nouvelle Volvo ES90. Grande routière rivale des BMW i5, Audi A6 e-tron et Mercedes EQE, elle se montre dans la vidéo officielle ci-dessous avec un petit détail intéressant : ce n’est pas la seule nouveauté électrique Volvo à apparaître à l’image dans cette séquence.

Car oui, on remarque aussi la présence furtive du prochain Volvo EX60, ce SUV électrique familial attendu d’ici le début de l’année prochaine pour concurrencer les modèles premium allemands : le futur Mercedes GLC électrique, mais aussi le frère à zéro émission du X3 thermique basé sur la plateforme Neue Klasse ainsi que l’Audi Q6 e-tron récemment lancé sur le marché. Pour l’instant, le Suédois ne montre qu’une petite partie de sa poupe et son feu arrière droit. Il faudra hélas patienter pour en voir davantage.

Une nouvelle plateforme

Alors que les gros EX90 et ES90 reposent sur l’architecture SPA2 (comme le Polestar 3), ce futur Volvo EX60 inaugurera la SPA3 qui aura probablement vocation à être utilisée également dans les autres marques du groupe Geely (Polestar, Zeekr, Lynk & Co, Smart…).

Mais Volvo n’abandonne pas pour autant le segment des SUV familiaux thermiques: après huit ans de carrière, le XC60 actuel vient de recevoir un nouveau restylage assorti d’améliorations technologiques. Disponible uniquement avec des motorisations hybrides rechargeables, il restera en vente quelques années de plus. Et il n’est pas certain du tout que Volvo puisse se passer de modèles thermiques à la fin de la décennie actuelle sur les marchés automobiles européens et surtout américains. Rappelons que la marque a récemment décidé d’abandonner son objectif de ne plus vendre que des voitures électriques d’ici 2030.