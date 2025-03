Les prochaines Mercedes électriques n’auront pas le droit à l’échec

On peut dire que le Mercedes EQC a essuyé les pots cassés. Premier modèle électrique grand public de la marque à l’étoile, ce SUV familial apparu en 2019 n’a pas convaincu grand monde. Comme l’Audi e-tron et le premier BMW iX3 apparus quasiment au même moment, il souffrait de performances électriques décevantes et coûtait très cher. Alors que Tesla s’apprêtait à lancer son Model Y à grande échelle, ces véhicules-là ont trouvé peu de clients et l’EQC a officiellement tiré sa révérence l’année dernière.

Depuis, Mercedes (comme ses concurrents) a réussi à progresser. Ses EQA et EQB se vendent un peu mieux, mais ses grands modèles EQE et EQS (berlines et SUV) restent à des niveaux plus bas que les modèles similaires de chez Audi et surtout BMW. Le design assez clivant de ces grands modèles électriques de Mercedes semble être un obstacle à leur succès, même s’ils se sont beaucoup améliorés sur le stricte plan technique.

De nouvelles Classe C et GLC électriques

Mercedes va donc changer d’approche sur ses prochaines nouveautés électriques. Outre la CLA de troisième génération qui sera dévoilée ces jours prochains, la marque à l’étoile prépare une nouvelle Classe C et un GLC entièrement électriques pour la fin de l’année 2026. Ils reposeront sur la nouvelle architecture MB.EA et adopteront un design plus classique, dans les canons du style Mercedes. Ils cohabiteront avec la Classe C entièrement thermique et le GLC de la génération actuelle, dont les carrières pourraient s’allonger jusqu’à la fin de la décennie.

Rappelons par ailleurs que Mercedes prépare aussi un petit Classe G, qui pourrait lui aussi bénéficier d’une version 100% électrique. La stratégie de proposer à la fois des gammes de véhicules électriques et des équivalents thermiques sur des formats similaires semble en tout cas s’imposer chez toutes les marques premium : BMW doit faire la même chose avec ses Série 3 et X3 et Audi le propose déjà avec son Q5 et son Q6 e-tron alors que l’A6 thermique doit prochainement rejoindre l’A6 e-tron électrique.