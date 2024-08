Mercedes prend une décision radicale pour faire face à la stagnation des ventes d'EQS et de Classe S

Les rumeurs annonçant une réduction à venir de la production des Mercedes Classe S et de sa cousine électrique EQS étaient donc vraies. Le constructeur germanique vient en effet d'annoncer que des ajustements sont en cours dans sa structure high-tech Factory 56 de Sindelfingen en Allemagne pour faire face à la baisse de la demande.

D'après les communicants de la marque à l'étoile, les deux créneaux de production actuels seront réduits à un seul. Une manœuvre qui sera mise en place dès le mois d'octobre prochain avec bien entendu la possibilité de revenir en arrière si les voyants des tendances des ventes repassent au vert.

Un recul de 22% majoritairement lié aux États-Unis

Cette décision s'explique très simplement : les ventes des quatre portes de luxe Mercedes Classe S et EQS reculent sur les six premiers mois de 22% à 28 100 exemplaires écoulés entre janvier et juin. La marque qui accuse une situation géopolitique, micro et macroéconomique mondiale difficile ne donne pas d'information sur les solutions envisagées pour donner du travail aux ouvriers impactés par la réduction de la cadence.

Des restylages en approche

Pour ne rien arranger et pousser les clients potentiels actuels à patienter, des versions repoudrées de ces modèles sont dans les starting-blocks. Mercedes dévoilera en effet les restylages l'année prochaine avec conformément à ce type d'exercice des projecteurs retravaillés, une nouvelle calandre et des pare-chocs revus. Des autos attendues via le millésime 2026.