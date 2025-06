La nouvelle XPeng P7, une belle berline électrique ?

Xpeng fait partie de ces nouvelles marques automobiles chinoises désireuses de convaincre la clientèle européenne comme BYD, Nio, Zeekr ou encore MG avec des véhicules électriques à la technologie sérieuse.

Pour l’instant, le jeune constructeur compte sur deux SUV : le G6 en rival direct du Tesla Model Y et le G9 sur le segment supérieur, reposant tous les deux sur une architecture électrique à 800 Volts.

Une nouvelle berline P7

En Chine, XPeng proposait aussi à la clientèle (en plus d'autres modèles) une berline du nom de P7, qui n’a jamais été officiellement commercialisée en France. Mais sa toute nouvelle mouture de seconde génération, elle, devrait bien arriver sur notre marché.

Elle vient d’être dévoilée dans l’Empire du milieu et affiche un design nettement plus fort que celui de la précédente génération. Elle repose sur la même plateforme que le grand SUV G9 et conserve pour l’instant le secret sur le design de son intérieur.

De l’avenir chez nous ?

Ses proportions s’approchent de celles des routières du genre de la BMW i5, de l’Audi A6 e-tron et de la Mercedes EQE : elle mesure 5,02 mètres de long et 1,97 mètre de large. Elle embarquera des batteries de type LFP dans sa version propulsion de base, associées à un moteur de 367 chevaux entraînant les roues arrière. Sa version haut de gamme aura droit à des batteries NMC et cumulera 594 chevaux en puissance maximale mais pour l’instant, on ignore la capacité de ces batteries.

Sur le papier en tout cas, elle possède de quoi être commercialisé sur le marché européen aux côtés des SUV de la marque. Comme pour ces modèles-là, le prix de vente sera évidemment déterminant sachant qu’on parle d’une marque à l’image presque inconnue pour l’instant.