Le Skoda Elroq rafle la mise aux eTrophées 2025

L’association des Médias Auto et Moto, réunissant près de 150 journalistes, a souhaité récompenser le travail effectué par les constructeurs ces dernières années pour s’adapter aux normes drastiques tout en réduisant les contraintes associées à la voiture électrique. L’AM-AM a réuni un jury de 32 professionnels venus de tous horizons : télévision, radio, presse quotidienne et web, dont Caradisiac.

L’objectif ? Élire la meilleure voiture électrique et hybride rechargeable du moment à l’issue d’une série de tests en conditions réelles. Quatre catégories étaient en compétition : citadines, berlines, SUV et voitures familiales pour un total de 26 modèles. Hormis quelques grosses enseignes comme Tesla, Ford ou encore Peugeot, la majorité des marques ont joué le jeu. On note l’arrivée remarquée de MG et de Xpeng sur le plateau des voitures à l’essai.

Chaque catégorie a été évaluée dans son environnement de prédilection. Ainsi, les routières et compactes se sont affrontées au long d’un parcours mixte, les SUV sur des boucles de deux heures présentant une répartition équilibrée entre voies urbaines, périurbaines et autoroutières et enfin les citadines dans leur environnement propre.

À travers deux jours d’essais, les 32 journalistes ont pu évaluer les 26 voitures participantes sur plusieurs critères propres à leur catégorie : intérieur, vie à bord, toucher de route et autonomie/efficience/facilité de recharge.

Le nouveau Skoda Elroq rafle la mise

Cette année, c’est le nouveau Skoda Elroq qui s’est illustré. Le SUV compact tchèque a remporté deux prix. Celui de la « meilleure électrique » et celui du « meilleur SUV compact ». Les avis ont été unanimes. L’Elroq coche toutes les bonnes cases. Celle du prix d’abord (à partir de 33 300 €), de l’autonomie (jusqu’à 571 km), de l’efficience (avec une consommation moyenne relevée en conditions réelles de 13,2 KWh/100 km), de la qualité de présentation et enfin du confort et de l’espace à bord.

MG Cyberster et Renault 4 E-tech en embuscade

Seul le Kia EV3 était en mesure de rivaliser cette année face au redoutable SUV tchèque. D’ailleurs le coréen s’est octroyé la seconde marche du podium dans les deux catégories mentionnées ci-avant. Le nouveau MG Cyberster, spectaculaire roadster électrique chinois, s'est également illustré en remportant, deux prix. Celui du "plaisir de conduite" et le "coup de foudre du jury". Enfin, la Renault 4 E-Tech, fraîchement présentée, remporte les catégories "meilleure citadine" et "meilleure ergonomie".

« L’AM-AM existe depuis 10 ans maintenant. Il s’agit de la quatrième édition. On entend pérenniser cet événement car c’est une manière à la fois conviviale et professionnelle de faire le point sur les différents modèles, les différentes technologies et sur l’offre actuelle dans le domaine de l’hybride et de l’électrique», explique Nicolas Heidet, Journaliste et Président de l’AM-AM.

Les lauréats des E-Trophées 2025

Coup de foudre du jury : MG Cyberster

Meilleure Electrique : Skoda Elroq

Meilleure hybride : Dacia Bigster

Meilleure PHEV : Volkswagen Golf

Meilleure citadine : Renault 4 E-Tech

Meilleur SUV compact : Skoda Elroq

Meilleur Grand SUV : Porsche Macan

Meilleure familiale : Audi A6

Meilleur Intérieur : BMW iX

Meilleure Ergonomie : Renault 4 E-Tech

Meilleur agrément et sensation de conduite : MG Cyberster