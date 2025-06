Le Skoda Elroq a doublé tout le monde chez les électriques

Le nouveau SUV compact de Skoda est discrètement devenu la voiture électrique neuve la plus vendue d’Europe au dernier comptage, juste devant les produits de la marque Volkswagen et le Kia EV3 qui continue lui aussi sur sa bonne lancée.

Rien ne va plus depuis que Tesla a renouvelé son SUV Model Y : en attendant de voir si la production à plein régime de ses versions les plus demandées (Propulsion et Grande Autonomie Propulsion) lui permet de rebondir, il n’occupe plus la première place des ventes de voitures électriques qui lui revenait de façon systématique sur le marché européen depuis des années.

Cette année 2025, il se fait dépasser d’un mois à l’autre par les modèles les plus demandés de chez Volkswagen, mais aussi les nouvelles citadines les plus appréciées ou encore le Kia EV3.

Le Skoda Elroq devant tout le monde en avril

En attendant le comptage du mois de mai 2025 qui tombera d’ici trois semaines, revenons sur la jolie performance du Skoda Elroq au mois d’avril : d'après les données de JATO, il a dominé les ventes de voitures électriques neuves sur cette période-là avec 7 998 exemplaires écoulés contre 6 932 pour la Volkswagen ID.3, 6 776 pour l’ID.7 ou 6 297 pour l’ID.4.

Le Kia EV3 s’en sort très bien lui aussi avec ses 5 680 exemplaires livrés, juste devant la Renault 5 (5 662), le BMW iX1 (5 518) ou le grand frère de l’Elroq le Skoda Enyaq (5 037). Tous ces modèles ont terminé devant le Tesla Model Y (4 495), contrairement à la Citroën ë-C3 qui suit de près (3 962).

Les SUV toujours devant les citadines

Alors que les citadines dominent le classement des ventes de voitures neuves (Dacia Sandero et Renault Clio), elles n’arrivent toujours pas à battre les SUV dans cette catégorie des voitures électriques même si elles coûtent moins cher. La Renault 5 et la Citroën ë-C3 sont d’ailleurs les seuls petits modèles du top 25 des meilleures ventes de voitures électriques au mois d’avril 2025 avec le Hyundai Inster (25ème, 2 515 exemplaires vendus). Tous les autres sont des SUV (compacts ou familiaux), des compactes ou des berlines.