Même si elle était au prix du thermique, la voiture électrique ne ferait pas le plein de clients

C’est un argument souvent avancé par ses détracteurs : la voiture électrique est plus chère que la thermique. Du coup, on en déduit que si les EV étaient au prix des pétrolettes, leurs ventes s’envoleraient. Mais rien n’est moins sûr.

Selon le sondage Ifop réalisé pour La Centrale, à laquelle Caradisiac est rattaché, seules 13% des 1 000 personnes interrogées achèteraient immédiatement une auto électrique si elles étaient au prix des autos thermiques, et 24 % seraient partants, mais, prudents, attendraient quelques années. Au final, pour 63 % des sondés, le prix n’est pas un argument qui les ferait craquer.

Les 25 - 34 sont partants, pas leurs aînés

De quoi donner aux constructeurs du grain à moudre, eux dont l’objectif consiste à baisser les tarifs de leurs EV avec l’intention de proposer des modèles de citadines autour des 20 000 euros, et de les rapprocher, justement du prix affiché par les thermiques. Peuvent-ils se rassurer avec une donnée plus réjouissante du sondage ? Selon l’ifop, 47% des 18-24 ans et 53% des 25-34 ans seraient partants pour basculer vers l’électrique.

Sauf que les clients traditionnels sont âgés de 54 ans en moyenne. Évidemment, le fait que la jeune génération soit plus intéressée par cette technologie est de bon augure pour le futur, mais les marques vont devoir s’armer de patience.

Mais il est une donnée de cette enquête qui va à l’encontre des idées reçues, et d’une certaine réalité. Ainsi, 79 % des sondés souhaitent privilégier l’achat pur et simple de leur auto, plutôt que d’en passer par la LOA.

Le désir, pas la réalité

Un chiffre totalement inverse à celui qu'a constaté l’Association française des sociétés financières qui a fait ses petits calculs : en 2024, 90 % des financements de voitures neuves ont été réalisés par le biais de la location avec option d’achat.

Une preuve qu’entre les désirs et la réalité, il y a un fossé. Une preuve aussi que les quelque 25 % d’augmentation du prix que les autos ont subi en cinq ans, à laquelle s’ajoute la difficulté d’accès au crédit observée l’an passé, oblige les consommateurs à se contenter de louer leur nouvelle auto plutôt que de l'acheter.