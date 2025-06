L’examen du code de la route en langue des signes accessible dès cet été

Dès cet été, les candidats sourds et malentendants, pourront bénéficier, d’un nouveau format de l’examen théorique du code de la route. Le dispositif intégrera des diapositives enrichies d’une vidéo en Langue des Signes Française (LSF).

L’interprète y traduira les questions posées et les différentes propositions de réponse. Une possibilité accessible uniquement dans les Bureaux d’éducation routière (BER).

Réduire le coût du permis

Jusqu’alors la présence d’un interprète physique, payé par le candidat (75 € à 100 € / h), était requise sur place. Une procédure longue, complexe, et surtout coûteuse. Des contraintes auxquelles s’ajoute le risque d’absence de dernière minute du traducteur. Cette réforme de l'examen du code devrait permettre de « réduire le coût du permis pour les candidats » se félicite Céline Jallet membre du pôle chargé de la gestion des examens du permis de conduire.

Égalité des chances

D’après les estimations du ministère de l’Intérieur, environ 4 000 personnes sourdes ou atteintes de troubles auditifs sévères se présentent chaque année à l’examen du code de la route. Avec cette nouveauté, ces candidats bénéficieront désormais d’un dispositif sur mesure, plus simple, plus juste et mieux adapté à leurs besoins spécifiques.

Une fois l’aptitude médicale à la conduite contrôlée par un médecin agréé et validée par la préfecture, la personne en situation de handicap peut organiser, en lien avec le bureau d’éducation routière du département, ses démarches pour passer le Code et le permis de conduire.

Cette réforme permettra « la garantie de l'égalité des chances pour tous les candidats », a assuré la déléguée interministérielle à la sécurité routière, Florence Guillaume, lors d'une conférence de presse à l'Institut national de jeunes sourds (INJS) de Paris.